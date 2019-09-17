Политика

Губернатор Псковской области: Победа на выборах и работа - это разные вещи

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех, кто успешно прошел последнюю избирательную кампанию. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о том, что новоизбранные чиновники должны оправдать доверие жителей, Михаил Ведерников заявил 19 сентября на совещании с главами районов и городских округов Псковской области.

«Хочу поздравить тех, кто успешно прошел избирательную кампанию 2019 года. Вы заработали доверие жителей и сделали основной шаг. Для кого-то это - плоды эффективной работы в предыдущие 5 лет. Кто-то же впервые получил кредит доверия. Но все вы должны понимать, что впереди 5 лет сложной и кропотливой, ответственный этап для улучшения жизни наших жителей», - сказал Михаил Ведерников перед присутствующими главами районов и городских округов региона.

Кроме того, губернатор добавил: «Победа на выборах - это важно, но победа на выборах и работа - не одно и то же. Вы получили кредит доверия жителей, и они ждут от вас позитивных изменений. И вопросы возникнут быстрее, чем вы ожидаете. Пройдет эйфория от выборов - и жители начнут задавать конкретные вопросы».

Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что с начала реализации национальных проектов нагрузка на районы Псковской области возросла.

«Скоро к реализуемым проектам добавится индивидуальная программа социально-экономического развития Псковской области и программа приоритетного развития сельских территорий», - заключил губернатор.

Напомним, довыборы в Псковской области прошли в Единый день голосования, 8 сентября.