Политика

Члены правового комитета Псковской гордумы рассмотрели вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Артура Гайдука

В четверг, 19 сентября, состоялось заседание комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы шестого созыва под председательством депутата Эдуарда Белова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, в ходе комитета депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы шестого созыва по единому избирательному округу Артура Гайдука. Кроме того, депутаты приняли решение исключить его из состава комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности и комиссии по регламенту и депутатской этике. Такое решение было принято в связи с тем, что Артур Гайдук перешел в Псковское областное Собрание, заняв вакантное место, освободившееся после сложения полномочий Яна Лузина.

Напомним, 8 сентября, врач скорой помощи, депутат Псковской городской Думы Пскова Артур Гайдук выиграл довыборы по одномандатному округу №2 в областное Собрание, получив более 40% голосов избирателей.

Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменения в решение Псковской городской Думы «О Совете по противодействию коррупции муниципального образования «Город Псков». Изменения касались смены кадрового состава.

Депутаты также согласовали вопрос награждения Почетной грамотой Псковской городской Думы за долголетний добросовестный труд в сфере транспортного обслуживания населения, высокие производственные показатели и в связи с профессиональным праздником Днем работников автомобильного транспорта - кондуктора Государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Елену Маркову. Коллеги по работе отмечают, что Елена Маркова работает на предприятии с 1997 года, за это долгое время она зарекомендовала себя настоящим профессионалом, преданным и любящим свое дело.