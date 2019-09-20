Политика

Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства. Об этом сообщает ТАСС.

Зюганов считает, что России нужен «ремонт выборной системы». Он предложил собрать всех лидеров фракций и обсудить изменения избирательного законодательства. По его мнению, реформа поможет укрепить страну и политическую систему.

«Хорошо. <...> Это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа», - сказал Путин.

Глава КПРФ добавил, что у партии уже есть идеи соответствующих поправок в законодательство. «Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались, развивали страну, а не сутяжничали», - заключил Зюганов.

Смотрите также После сентябрьских выборов необходимо проанализировать российское избирательное законодательство - Памфилова

В России 8 сентября прошел единый день голосования. Выборы разного уровня состоялись в 85 регионах страны. В 16 субъектах прошли прямые выборы губернаторов, в 22 региональных центрах - в городские думы, еще в трех - глав муниципальных образований.