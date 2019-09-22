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Политика

Инаугурация избранного главы муниципалитета прошла в Бежаницком районе

24.09.2019 13:25|ПсковКомментариев: 0

В районном Доме культуры состоялась торжественная церемония официального вступления в должность избранного главы Бежаницкого района Сергея Михеева. На инаугурации присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников,  председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, депутаты районного собрания, главы муниципальных образований, представители общественных организаций и духовенства, руководители ведомств, предприятий, учреждений и организаций, жители района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Открыла церемонию председатель территориальной избирательной комиссии Бежаницкого района Татьяна Васильева, которая огласила результаты выборов и вручила победителю прошедшей избирательной кампании Сергею Михееву удостоверение главы Бежаницкого района.

Руководитель муниципалитета принёс присягу, после чего прозвучали поздравления в адрес избранного главы районы.

Губернатор Михаил Ведерников отметил, что у него уже была возможность оценить деловые качества Сергея Михеева: «Это один из самых беспокойных, ответственных, но в тоже время один из самых эффективных глав муниципальных образований области. Район развивается хорошими темпами, и инструментов для поддержки районов у нас много!». 

Михаил Ведерников подчеркнул, главное, что необходимо избранному главе и всей областной команде – доверие людей. «Это доверие у вас есть, - обратился губернатор к переизбранному на второй срок главе Бежаницкого района. – Успехов вам в этом сложном, но очень нужном деле. Я рад, что мы в одной команде».

Спикер регионального парламента Александр Котов также рассказал о совместной работе с Сергеем Михеевым: «Я был в числе тех, кто в свое время рекомендовал Сергея Михеева на должность главы района в первый раз, и сегодня с удовлетворением могу сказать, что мы тогда не ошиблись, поскольку предыдущие пять лет вы проработали честно, добросовестно и эффективно».

Председатель Собрания подчеркнул, что не сомневался в победе Сергея Михеева на прошедших выборах и отметил, что у избранного главы есть опыт и желание работать. «Есть и еще одно важное качество, которым обладает далеко не каждый руководитель, - добавил Александр Котов. – Сергей Михеев не боится говорить о проблемах, и это его качество помогает в работе на пользу жителей Бежаницкого района».

Спикер регионального парламента заверил руководителя района в поддержке областного Собрания депутатов.

От лица коллег – глав муниципалитетов, Сергея Михеева поздравила председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области», глава Красногородского района Валентина Понизовская: «Одержана достойная победа на выборах, и такой результат был предсказуем, потому что земляки видели, с какой отдачей сил Сергей Михеев работал прошедшие пять. Дальнейших успехов и удачи».

Избранный глава Бежаницкого района Сергей Михеев поблагодарил всех за тёплые слова в его адрес и выразил признательность жителям района за оказанную поддержку.

«Для нас Бежаницкий район – это не просто территория или административная единица. Это наша малая Родина, и нам всем вместе нужно сделать все, для того, чтобы оставить хороший достойный след в жизни нашего района», - заключил глава Бежаницкого района.

Напомним, 8 сентября голоса в поддержку кандидата от партии «Единая Россия» Сергея Михеева отдали 70,85% жителей Бежаницкого района, принявших участие в выборах.

Добавим также, что районный Дом культуры, где состоялась церемония инаугурации, был построен при участии депутатов областного Собрания в рамках исполнения наказа избирателей. 

Теги: #Псковское областное Собрание депутатов #инаугурация
Источник: Псковская Лента Новостей
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