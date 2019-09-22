Политика

Олег Брячак обвинил руководство Псковского обкома КПРФ в лицемерии, лжи и предательстве

В лицемерии, лжи и предательстве обвинил руководство Псковского обкома КПРФ председатель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Как полагает гость студии, на прошедших сентябрьских выборах в Псковской области имел место сговор между руководством псковских коммунистов и «Партией Роста». «Считаю, что результаты этих выборов, которые многих поразили, получились благодаря тому, что руководство КПРФ просто предало своих избирателей, соратников и тех, кто верит в идеологию КПРФ, поддерживает эту партию, ее идеалы и устои», - высказал свою точку зрения Олег Брячак и подкрепил ее результатами выборов глав ряда районов Псковской области.

Прежде всего, лидер псковских эсеров указал на крайне низкие проценты, которые в последние годы набирают на выборах псковские коммунисты по сравнению со стабильными 20 - 25%, которые имели место еще в 2016 году, когда пост первого секретаря обкома КПРФ занимал Александр Рогов. Так, по словам эсера, на губернаторских выборах 2018 года коммунист Аркадий Мурылев набрал всего 14%, «и это притом, что ни «Яблоко», ни «Справедливая Россия» не принимали участие в губернаторских выборах». «Если бы КПРФ реально работала и если бы она что-то хотела и делала то, что говорит на словах, то она всосала бы в себя, как в воронку, все протестные голоса, как сейчас получилось с «Яблоком». Но этого не произошло», - констатировал Олег Брячак.

Кроме того, гость студии обратил внимание на то, что на выборах глав в Усвятском, Пушкиногорском и Новоржевском районах коммунисты не выставили своего кандидата, в Дновском районе кандидат от КПРФ набрал всего 3,9%, а в Бежаницком и Пустошкинском районах кандидаты от компартии были сняты с выборов по искам кандидата от «Партии Роста». И в этом Олег Брячак увидел признаки сговора руководства псковского КПРФ с «Партией Роста».

«Давайте посмотрим, кто же такой кандидат от "Партии Роста". Есть такой Аркадий Мурылев, а еще есть такой товарищ Титов, руководитель "Партии Роста". А еще товарищ Титов является уполномоченным при президенте РФ по правам предпринимателей, а Мурылев - уполномоченным по правам предпринимателей в Псковской области. То есть он подчиняется Титову. И вот "Партия Роста", руководителю которой подчиняется Мурылев, снимает кандидата от КПРФ! И потом Алексеенко говорит, что готов договариваться с другими партиями в интересах трудового народа, - выразил возмущение Олег Брячак. - Когда я это услышал, притом что коммунист Мурылев снимает тех же коммунистов, тут я уже смолчать не смог. В интересах какого трудового народа они снимают кандидатов от КПРФ, работая в этой должности?».

Исходя из приведенных доводов Олег Брячак высказывает мнение, что у руля Псковского обкома КПРФ «находятся предатели, которые положили партию на лопатки, убили ее». «И чтоб сделать ее дееспособной, не знаю, какие действия надо провести — может, искусственное дыхание сделать или током бить», - констатировал гость студии. Жалобы первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко на то, «что "Единая Россия" поставила цель снять с выборов сильных кандидатов и использовала для этого политических киллеров от "Партии Роста"», Олег Брячак считает «ложью и лицемерием».