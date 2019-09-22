Политика

Олег Брячак вызвал Петра Алексеенко на «дуэль»

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове вызвал на «дуэль» первого секретаря Псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко.

Напомним, ранее в рамках программы «Гайд-парк» лидер псковских эсеров, приведя целый ряд доводов, обвинил его в лжи и лицемерии.

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«Если у Алексеенко как у руководителя есть что-то мужское, то пусть он на эфир придет - пожалуйста, я его приглашаю, можно сказать, на дуэль вызываю. Я ему все в глаза скажу - этому товарищу, и сказать в ответ ему будет нечего», - заявил Олег Брячак. «Если же он совсем из себя ничего не представляет, то он в суд побежит на меня заявлять», - не исключил гость студии.

Кроме того, в рамках прямого эфира Олег Брячак обвинил Петра Алексеенко в том, что он фактически развалил партию в псковском регионе.

«Не понимаю я, как люди, которые сейчас состоят в рядах КПРФ, это терпят. Я им сейчас говорю: если они хотят сохранить партию и дальше идеологию продвигать, это должна быть партия. Как у нас. Мы четко заняли линию - конструктивная критика, и и ее придерживаемся. Собрались перед выборами и определили, как кампанию ведем: шашку достаем, на коня садимся, едем и машем либо предлагаем, как на этих выборах. Да, у нас не такая база, как у коммунистов. У нас и ЛДПР похожий процент - в районе десяточки. Но в целом мы молодые партии. А КПРФ? Как можно было просто ее уничтожить?» - недоумевает Олег Брячак.