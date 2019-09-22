Политика

Галиматьей и бредом назвал Петр Алексеенко слова Олега Брячака о КПРФ

«То, что говорит Брячак, - это какая-то галиматья, бред его больного воображения», - прокомментировал руководитель регионального отделения КПРФ Петр Алексеенко обвинения лидера псковских справедливороссов Олега Брячака в лицемерии, лжи и сговоре с «Партией роста» на выборах в сентябре.

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«У нас в воскресенье прошло активное обсуждение итогов выборов на расширенном бюро. Там присутствовали секретари с мест и Аркадий Мурылев тоже был, у нас состоялся честный откровенный разбор выборов», - заявил Петр Алексеенко, ответив, что проблемы с Аркадием Мурылевым есть только в голове Олега Брячака.

«То, что Брячак дает такие комментарии, я не удивлен, ведь он "спелся" с властью. Один из членов его партии снял с выборов нашего кандидата Александра Ножку - вот это факт. Я даже звонил Брячаку, ругал его», - рассказал руководитель регионального отделения КПРФ.

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Петр Алексеенко также заявил, что он написал письмо председателю «Справедливой России», руководителю фракции партии в Государственной Думе Сергею Миронову. «После моего письма Брячак получил "по шапке". Он, конечно, обиделся и говорит мне: "Что ты Миронову-то жалуешься?". А я не жаловался, я рассказал о сложившейся ситуации. Что это такая за, якобы, оппозиция, которая снимает наших коммунистов? Вроде мы вместе нормально сотрудничаем на федеральном уровне, в Государственной Думе все нормально у Зюганова с Мироновым, а здесь на региональном допускаются такие вещи. Я и Зюганову писал. Думаю, что он поговорил с Мироновым, чтоб выяснить, что происходит со стороны "Справедливой России" в Псковской области. Вот Брячак и извивается», - заключил Петр Алексеенко.

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«Я всегда готов придти на эфир с Брячаком, нам скрывать нечего. В одно время я назвал его сукиным сыном, но тогда я сказал, что это наш сын, а теперь это точно не наш», - заключил Петр Алексеенко.