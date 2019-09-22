Политика

Олег Брячак: Снятие конкурентов через суд - один из способов победы на выборах

«Суды — один из способов победы на выборах», - такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак.

«Есть несколько способов ведения избирательных кампаний. Многие считают, что победит тот, у кого лозунги ярче и острее, но на самом деле избирательная кампания - это как айсберг. Есть маленькая макушка - то, что на поверхности, а есть то, что под водой - игры, договоренности, суды. И как раз суды - это один из способов победы, - пояснил гость студии. - Выборы - это война, и это надо понимать, а на войне все средства хороши, кроме черного пиара. Если кто-то видит, что кандидат от другой партии совершил ошибку, и можно добиться его снятия с выборов то он обязан этим воспользоваться».

Такое поведение Олег Брячак считает честной выборной борьбой, которая не идет в разрез с законом. «Почему даже когда мы (псковские эсеры - ред.) были в состоянии войны с предыдущей администрацией и обоснованно ее критиковали, много пикетов провели, у нас с выборов не было снято ни одного кандидата? Потому что мы документы готовили грамотно, юристов привлекали, деньги на это тратили, потому что у нас есть опыт в этом вопросе. Но если вы, уважаемые, допускаете ошибки, и оппоненты ими воспользовались, и вас сняли, то обижаться надо только на себя», - заявил лидер псковских «эсеров».