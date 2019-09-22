Политика

Олег Брячак о лжи псковских коммунистов, «дуэли» с Петром Алексеенко и эффективности избранных глав районов

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 24 сентября. Гостем студии стал руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Ведущая Надежда Назаренко обсудила с ним ключевые темы общественно-политической повестки.

Надежда Назаренко: Добрый день. На «Эхо Москвы» в Пскове программа «Гайд-парк». В студии Надежда Назаренко. В гостях у нас сегодня председатель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак. Олег Михайлович, здравствуйте!

Олег Брячак: Добрый день, Надежда, добрый день, уважаемые радиослушатели. Предполагаю, что сегодня будет интересный эфир. Посвящен он сегодня будет лжи, лицемерию и предательству в рядах определенной партии. Поэтому рекомендую не переключаться на другие радиостанции.

Надежда Назаренко: Предлагаю вначале программы обсудить итоги прошедших сентябрьских выборов.

Олег Брячак: Результаты немного удивили меня, как и многих. «Яблоко», скажем так, выиграло в трех районах, выиграло мандат депутата областного Собрания, и сегодня Лев Шлосберг думает, что он такой великий политик, стратег, организовал такую мощную избирательную кампанию. Но на самом деле это далеко не так. Я читал аналитику о выборах, мнение различных экспертов. Так вот 90% этих экспертов никогда не участвовали ни в одной кампании. А мнение высказывают! Я им хочу сказать, что выборы - это не только билборды, плакаты, хождения по квартирам и домам. Зачастую результаты выборов делаются в кулуарах, на договоренностях. И эти выборы тоже (и моя информация, как теорема Пифагора, докажет, что на этих выборах присутствовал просто-напросто сговор). Считаю, что результаты этих выборов, которые многих поразили, получились благодаря тому, что руководство КПРФ просто предало своих избирателей, соратников и тех, кто верит в идеологию КПРФ, поддерживает эту партию, ее идеалы и устои. Плохо отношусь к лицемерию, привык говорить честно и прямо. И когда я слышал по радио заявление Петра Алексеенко, меня от них просто покоробило!

Давайте немного вернемся на несколько лет назад и посмотрим, как выглядела КПРФ в Псковской области в 2016 году, когда были значимые выборы в Псковское областное Собрание. Тогда у руля обкома стоял уважаемый мною Александр Рогов, и КПРФ всегда брала 20, 22, 25% И в 2016 году как раз 20% они получили в Псковском областном Собрании по спискам. «Яблоко» набрало только 6%. Давайте вспомним 2017 год - значимые выборы в гордуму Пскова. КПРФ тогда взяла 22%, а «Яблоко» - только 8,5%. «Справедливая Россия» тогда взяла 11%. В 2018 году, когда не стало Александра Рогова, и у руля встал некто Алексеенко, который называет себя товарищем (а я бы назвал его господином), на выборы губернатора выступил кандидатом второй человек в псковском КПРФ - некто Аркадий Мурылев, региональный уполномоченный по правам предпринимателей. Партия трудового народа. Вышел на губернаторскую гонку и набрал всего 14%, и это притом, что ни «Яблоко», ни «Справедливая Россия» не принимали участие в губернаторских выборах. То есть если бы КПРФ реально работала и если бы она что-то хотела и делала то, что говорит на словах, то она всосала бы в себя, как в воронку, все протестные голоса, как сейчас получилось с «Яблоком». Но этого не произошло. И что мы получили?

А теперь давайте вот уже - внимание! Проанализирую эти выборы. По-своему их проанализирую. Шесть районов. Смотрите: Усвяты - с 92% «Единая Россия» победила, КПРФ кандидата не выставила. Бежаницы - 70% взяла «Единая Россия». КПРФ выставила кандидата Дмитриева Игоря Ивановича, который был снят - внимание! - кандидатом от «Партии Роста». То же самое произошло в Пустошке, где они выставили сильного кандидата по фамилии Лапшин и который, конечно же, победил. Но, опять же, кандидат от «Партии Роста» снял Лапшина, и в Пустошке победила Василькова от «Яблока» - 53% она взяла.

А теперь давайте посмотрим, кто же такой кандидат от «Партии Роста».

Есть такой Аркадий Мурылев. А еще есть такой товарищ Титов, руководитель «Партии Роста». А еще товарищ Титов является уполномоченным при президенте РФ по правам предпринимателей. А Мурылев - уполномоченным по правам предпринимателей в Псковской области. То есть он подчиняется Титову. То есть «Партия Роста», руководителю которой подчиняется Мурылев, снимает кандидата от КПРФ! И потом Алексеенко говорит, что готов договариваться с другими партиями в интересах трудового народа! Когда я это услышал, притом что коммунист Мурылев снимает тех же коммунистов, тут я уже смолчать не смог. В интересах какого трудового народа они снимают кандидатов от КПРФ, работая в этой должности?

Новоржев. Коммунисты тоже не выставили на выборы главы своего кандидата, «Яблоко» выскочило - 46% взяли. В Дно — это просто подыгрыш. Как КПРФ, которая всегда брала 20%, могла получить 3,9%? Шауркин от «Яблока» набрал 63%. Пушкиногорский район — «Единая Россия» победила, КПРФ не выставила кандидата.

КПРФ - это история, это традиция, это люди, которые помнят из СССР хорошее. Если бы я хотел вступить в какую-то партию, не будучи в «Справедливой России» и посмотрели бы, кто стоит у руля КПРФ в Псковской области, я бы десять раз продумал, стоит ли туда идти. Потому что у руля находятся предатели, которые положили партию на лопатки, убили ее. И чтоб сделать ее дееспособной, не знаю, какие действия надо провести — может искусственное дыхание сделать или током бить. Поэтому когда Алексеенко жалуется, что «Единая Россия» поставила цель снять с выборов сильных кандидатов и использовала для этого политических киллеров от «Партии Роста», что вытекает из обозначенной мною аналитической цепочки? Ложь и лицемерие.

Я не просто так это говорю. Посыл был ко мне, что якобы «Справедливая Россия» Ножку с выборов сняла. Нет, мы должны были смотреть, как Ножка на украинском языке подал документы в изирком, и молчать об этом. Конечно же, наш кандидат Павел Николаев это дело заметил и подал заявление и снял Ножку. Это нормальная конкурентная борьба, но основные-то вещи вот где зашиты! Я не слышал их договоренностей, но логически выходит, что так. Есть «Единая Россия», а есть «Яблоко». Это две абсолютно несовместимые партии. Потому что «Единая Россия» - это власть, а «Яблоко» - это партия, существующая на гранты нашего заокеанского «друга», который сначала санкции ввел, из-за которых мы плохо живем, а потом эта партия учит нас, как правильно жить. Это просто какой-то маразм, и то, что за них еще кто-то голосует - парадокс. Получается, и «Яблоку» подыграли, и «Единой России». Где стратегия, где лозунги, где митинги и где трудовой народ?

Надежда Назаренко: Олег Михайлович. То есть вы не критикуете КПРФ в целом. Вы связываете политическую ситуацию в регионе конкретно с руководством обкома.

Олег Брячак: Абсолютно так. Два человека - Алексеенко и Мурылев.

Если у Алексеенко как у руководителя есть что-то мужское, то пусть он на эфир придет - пожалуйста, я его приглашаю, можно сказать, на дуэль вызываю. Я ему все в глаза скажу — этому товарищу, и сказать в ответ ему будет нечего. Если он совсем из себя ничего не представляет, ото он в суд побежит на меня заявлять. Кстати, он еще и Сергею Миронову жаловался на меня. Это получается, что руководитель местного отделения партии идет жаловаться к лидеру совсем другой партии. Получается, завтра он пойдет жаловаться к руководителю «Единой России» жаловаться на единороссов. Ну это уже совсем не серьезно.

Смотрю еще на всяких обучающих форумах. То он власть критикует, то с ней учится чему-то. Мурылев фотографируется с ними. Играет он или чего? Не понимаю я, как люди, которые сейчас состоят в рядах КПРФ, это терпят. Я им сейчас говорю: если они хотят сохранить партию и дальше идеологию продвигать, это должна быть партия. Как у нас. Мы четко заняли линию — конструктивная критика, и и ее придерживаемся. Собрались перед выборами и определили, как кампанию ведем: шашку достаем, на коня садимся, едем и машем либо предлагаем, как на этих выборах. Да, у нас не такая база, как у коммунистов. У нас и ЛДПР похожий процент — в районе десяточки. 5 - 10, где-то 15%. Где-то и 40 брали, когда были выборы в Псковскую гордуму, Юлия Пожидаева победила. Но в целом мы молодые партии, у нас нет такой истории. А КПРФ? Как можно было просто ее уничтожить? Так что вот вам такая маленькая сенсация в прямом эфире.

Надежда Назаренко: Олег Михайлович, вопрос в продолжение темы. Высказали о том, что в эту кампанию было много случаев, когда представители одной партии подавали в суд на представителей других. На ваш взгляд, почему борьба шла по большей степени в судах, а не в программах кандидатов от разных партий?

Олег Брячак: Есть несколько способов ведения избирательных кампаний. Но еще раз говорю: на поверхности лежит только то, что проанализировали аналитики. Многие считают, что победит тот, у кого лозунги ярче и острее, но на самом деле избирательная кампания — это как айсберг. Есть маленькая макушка на поверхности, а остальное все под водой — игры, договоренности, суды.

Надежда Назаренко: То, что не видят избиратели.

Олег Брячак: Конечно. И как раз-таки суды - один из способов победы. Выборы — это война, и это надо понимать, а на войне все средства хороши. Конечно, кроме черного пиара, я его не одобряю. А так, конечно же, если кто-то видит, что может снять другого кандидата... Если он совершил ошибку,то оппонент обязан этим воспользоваться.

Надежда Назаренко: То есть высчитаете, это элемент честной выборной игры.

Олег Брячак: Это в рамках закона. Это честная выборная борьба. А как по-другому? Нет, давайте мы с вами сейчас принесем коробку документов - одна половина на японском, другая - на китайском языке будет, и скажем: «ой, нас завернули, все такие плохие, а мы такие умные». Почему даже когда мы были в состоянии войны с предыдущей администрацией и обоснованно ее критиковали, больше всего пикетов по стране провели (я лично выставил более 370 против экс-губернатора), у нас с выборов не было снято ни одного кандидата?

Потому что мы документы готовили грамотно, юристов привлекали, деньги на это тратили, потому что у нас есть опыт в этом вопросе. Но если вы, уважаемые, допускаете ошибки, и оппоненты ими воспользовались, и вас сняли, то обижаться надо только на себя. Давайте вспомним московские события: выводить на улицы молодежь, а самим дома сидеть и наблюдать за всем по телевизору, а молодежь, которая еще не понимает, что ее просто использует, потом получает реальный срок, отправляется в колонию. Вот это вообще не допустимо — свои ошибки не признать, а молодых людей подставить, сказать: «ой, вот такое плохое правительство, такая плохая у нас в стране ,давайте будем менять». Но если мы что-то хотим менять, делать это надо только законными способами. Я уже не раз об этом говорил. И для этого масса рычагов. Те же суды. Есть закон — давайте использовать. Кто лучше знает законодательство, кто лучше знает лазейки, тот и будет на коне.

Надежда Назаренко: Олег Михайлович, буквально накануне выборов в Дно вам пришлось снять с выборов кандидата от вашей партии Владислава Петрова. Напомните в чем причина. И не считаете ли вы, что часть голосов справедливороссов ушло «яблочнику» Михаилу Шауркину?

Олег Брячак: Конечно, когда снимается кандидат, часть голосов кому-то уходит. А сняли мы потому, что кандидата должен в первую очередь доносить идеологию той политической силы, которая его выставила на выборы. А «наш» кандидат такое ощущение, что был самовыдвиженец. Когда я посмотрел его раздаточный материал, я нигде даже цветов нашей партии не увидел. Как и упоминания ее названия. Я задал ему вопрос: «уважаемый, вы понимаете, что мы выставляем кандидата, чтоб он не просто побеждал, а донес партийную идеологию и те полезные вещи, которые делает наш партийный лидер. Мы здесь, в Пскове — чтобы люди видели, что мы боремся, что мы не сидим на месте». На выборах мы имеем возможность донести, что мы стараемся, делаем, что мы реальная политическая сила. А он повел себя несколько эгоистично (да еще и в суд подал), что мы его сняли. Конечно, суд не принял его доводы. Он говорил: «я же вот сам...». Нет, сам - это когда ты самовыдвиженец. Я давно занимаюсь выборами и не помню ни одного случая, чтобы какая-то партия выдвинула кого-то, и он так бы себя вел. Такого никогда не было. Мы поняли, что ошиблись в этом человеке, и чтоб не усугублять ситуацию, просто его сняли. Потому что, не дай бог, появился бы такой глава, и люди бы сказали: «"Справедливая Россия" его выдвинула, а он в свою игру играет и позволяет на встречах с избирателями говорить такие вещи, что партии уже не авторитетны, а он весь такой авторитетный». Мы ошиблись, бывает такое. Поэтому собрали конференцию и вынесли этот вопрос. Я видел, как возмущались мои соратники. Он показал свое пренебрежительное отношение. Зачем нам такой попутчик? Не нужен.

Надежда Назаренко: Что думаете о победе яблочников в Псковском областном Собрании? Артур Гайдук обошел вашего кандидата Павла Николаева, который, кстати, заявил, что и не стремился победить, а просто тренировался. Зачем «Справедливой России» такие кандидаты, которые не настроены на победу?

Олег Брячак: Не могу залезть в его голову, но победить он, конечно же, хотел. Знаете, когда кто-то кому-то проиграл, часто говорят: «да я и не хотел» - чтобы немножечко оправдаться. Конечно, он хотел победить. И работал Паша, и обошел все квартиры, и листовки разнес, и билбордик мы ему повесили, и печатной продукцией мы его обеспечили и допечатывали потом, и встречи с избирателями он тоже проводил. Он работал. Но понимаете, какая еще штука есть? Почему я не согласен с позицией «Яблока»? Если что-то не так в этой области, я первый встану и об этом скажу: я уже всем доказал, что уголовной ответственности не боюсь и все равно буду добиваться справедливости и бороться с любым соперником - все равно, кто это будет. Два года жизни я потратил на уже старое вспоминать. Я критиковал обоснованно, доводы приводил, у меня была база, цифры. Что делает «Яблоко»? За что сегодня критиковать власть? За то что «Ласточку» пустили в Питер, и сегодня стало удобное туда ездить? Или за то, что у нас самолеты летают из Пскова, и мы из медвежьего угла превратились в нормальную область, куда можно легко добраться инвесторам и так далее? За то, что порядок стали наводить? Да, многим это не нравится. Безобразников, которые нам делали дороги, заставили их переделывать. Все это делает губернатор. Он пришел сюда работать. Он сказал, что будет работать 24/7 - так он так и работает. Я не могу себе позволить критиковать положительные вещи. Это не по-человечески. А Шлосберг может. Кто бы что не сделал - все плохо. И это, и это. И «Ласточка» ездит не того цвета, и самолет не той марки — Boeing 747 должен летать у нас. И так далее Это некрасиво. Хочу призвать радиослушателей читать между строк. Не надо все это слушать. У кого-то зарплата маленькая, у кого-то жена ушла, у кого-то машину поцарапало - у всех есть проблемы, и у меня тоже. И вроде как ему плохо, и кто-то в этом виноват. Ну, наверное виновата власть. А кто критикует власть? «Великий Шлосберг все время критикует, давайте за него проголосуем». Но где здравое зерно в его критике? Давайте вспомним, чего хорошего он сделал? Где реальные дела у «Яблока» кроме того, что их финансирует иностранное государство, нам недружелюбное, и они всех поливают грязью? Раньше в администрации сидели, в носу ковыряли, а сейчас носятся по коридорам с бумажками своими, звонки какие-то, встречи, к людям выходят - им не нравится. Так быть не должно. На выборах в первую очередь надо смотреть на реальные дела, кто что делал. И мы их покажем на следующих выборах. У меня законопроектов накопилось под 70. Другое дело, что принимается мало - «Единая Россия» все отклоняет. Но есть и те законопроекты, которые работают. Это реальные дела, понимаете?

В Госдуме «Справедливая Россия» тоже критикует действия партии власти и тоже предлагает полезные законопроекты. Так, мы предлагаем изменить дату голосования. Потому что в сентябре люди на огородах. У них картошка с помидорами, они не идут голосовать. А кому это выгодно? «Единой России». Потому что они могут мобилизовать свои 20 - 30% из числа чиновников и бюджетников, и они приходят голосовать. Мы предлагаем перенести выборы на октябрь, чтоб у людей была возможность свое мнение выразить. Посмотрите на результаты. Даже по городскому округу. Проживает около 10 тысяч избирателей, а голосовать приходит от силы тысячи три. Это не нормально, когда меньшинство выбирает себе руководителя.

Надежда Назаренко: Какие, на ваш взгляд, перспективы в развитии у районов, где победу одержали представители партии «Яблоко»? Смогут ли эти главы выстраивать конструктивный диалог с региональной властью?

Олег Брячак: Я буду внимательно наблюдать за этим. Уверен, что региональная власть в лице губернатора не будет смотреть, от какой партии глава района. Потому что для него все районы равны, там живут люди, а он работает для людей. Посмотрите: в Дно новая школа. Когда такое было, чтобы в районах строили школы? В Гдове планируют строить. Кто? Ведерников. А в Гдове глава «яблочник». Поэтому я не вижу предвзятого отношения. На мой взгляд, это просто исключено, и работа глав будет оцениваться не по их политическому окрасу, а по их реальным делам.

Понимаете, какая тут еще вещь? Я не наблюдаю за плечами избранных от «Яблока», опыт руководящей работы. А район — это все-таки руководящая работа. Им надо и с районным Собранием отношения выстроить, и с людям угодить, и деньги выбить, и распорядиться ими правильно. А для этого нужен управленческий опыт. Есть опасение, что они могут не справиться со своей работой, а когда не справятся, будут кричать, что это не они такие некомпетентные, а администрация виновата. Как Шлосберг. А надо уметь признавать свои ошибки. Если эти главы не будут справляться, я лично буду инициировать их снятие.

Надежда Назаренко: Олег Михайлович, вот о чем еще хочу спросить. Завершившаяся неделю назад кампания по довыборам депутата Псковской гордумы, несомненно, будет иметь серьезные последствия в том числе при выборах главы города. Напомню, что по итогам голосования 8 сентября депутатом гордумы по 13-му округу была избрана кандидат от «Единой России», главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. И вот, по одной из версий, региональное руководство делает ставку на нее, чтобы в будущем избрать главой Пскова. В настоящее время исполняющей обязанности градоначальницы является Елена Полонская, сменившая на этом посту уехавшего в Москву Ивана Цецерского. Она претендует на то, чтобы избавиться от приставки «и. о.». На ваш взгляд, кто должен занимать пост главы города? Есть ли в гордуме, на ваш взгляд, подходящий кандидат?

Олег Брячак: Чтобы город эффективно развивался, должно быть четкое понимание между всеми уровнями власти. Это касается не только города или района. Если у глав города или района нет понимания с областью, пострадаем мы с вами. Можно вспомнить 2012 год, когда снега было по макушку, и город был мусором завален. Это был конфликт Цецерского и Турчака. Я этого не хочу. Я хочу, чтобы мой город был чистым и благоустроенным. И кто будет главой, мне из тех людей, которых вы перечислили, большой разницы нет. Полонская стремится. Галина Неваленная имеет колоссальный опыт руководства, потому что успешно руководит всеми поликлиниками, и если кто-то из «яблочников» опять будет кричать, что там что-то не так, вспомним, какие были убитые поликлиники лет 5 - 10 лет назад. Сергей Гаврилов, допустим, исполнял обязанности главы, когда Цецерский разъезжал по командировкам, (он это очень сильно любил), и Гаврилов успешно справлялся с этой работой. Я вот не хочу быть главой, и не раз это говорил. Не пойду на главу города ни в коем случае, потому что привык к конкретике и практике, а глава — представительская должность. Он должен хорошо говорить, хорошо выглядеть, всем дарить цветы, делегации принимать и на совещаниях сидеть. Я вижу, что каждый из трех перечисленных претендентов обладает таким потенциалом. Каждый в своей сфере. Они достойные люди.

Надежда Назаренко: Последний вопрос. Олег Михайлович, каково ваше мнение на данный момент относительно двуглавой системы управления в городе Пскове?

Олег Брячак: Конечно, отрицательное. Это как у семи нянек дитя без глазу. У нас 26 человек управляет городом — это 25 депутатов и сити-менеджер. А должен быть один человек, с которого будет спрос, который пойдет по улице и будет что-то делать. А сейчас непонятно, кто за что отвечает. Это не нормальная система. Считаю, что нужно избирать мера.