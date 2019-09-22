Политика

Псковская гордума досрочно прекратила депутатские полномочия «яблочника» Артура Гайдука

Псковская городская Дума досрочно прекратила депутатские полномочия Артура Гайдука («Яблоко»). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на очередной сессии гордумы 27 сентября.

Сам Артур Гайдук на сессии не присутствует.

Напомним, врач скорой помощи Артур Гайдук, ранее избранный в гордуму по единому избирательному округу, 8 сентября выиграл довыборы депутата Псковского областного Собрания по округу №2, заняв вакантное место, освободившееся после сложения полномочий Яна Лузина. Он получил более 40% голосов избирателей.

Между тем, высвободившийся после ухода Гайдука мандат депутата гордумы от партии «Яблоко» будет передан заместителю председателя Псковского регионального отделения партии Дмитрию Пермякову.