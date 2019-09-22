Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дом от А до Я
Как уменьшить платежи за землю?
Проверьте дымоход и вентиляцию!
Обувь для осенней непогоды
и снова #Пушкинбал
Кооперация производства и науки
Осенний марафон 2 - 30 сентября
30 лет успеха
все о текстильном ПЭТ
Тёмная лошадка кому быть главой?
Дойная корова или опора?
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Политика 22.09.2019 18:440 «Яблочный» мандат депутата Псковской гордумы передан Дмитрию Пермякову 27.09.2019 10:160 Псковская гордума досрочно прекратила депутатские полномочия «яблочника» Артура Гайдука 27.09.2019 10:130 Галина Неваленная официально вступила в полномочия депутата Псковской городской Думы 25.09.2019 11:211 Матвиенко переизбрана главой Совета Федерации 24.09.2019 20:176 Олег Брячак о лжи псковских коммунистов, «дуэли» с Петром Алексеенко и эффективности избранных глав районов 24.09.2019 17:120 Олег Брячак: Снятие конкурентов через суд - один из способов победы на выборах
 
 
 
Самое популярное 26.09.2019 08:1137 Уголовное дело возбуждено в отношении лидера псковских профсоюзов Ульяны Михайловой 24.09.2019 09:0716 Отопительный сезон в Псковской области начнется раньше срока 25.09.2019 08:220 На три дня закроют для движения участок улицы Горького в Пскове 26.09.2019 17:272 Николай Цискаридзе приехал в Псков и пообедал в местном ресторане 26.09.2019 23:419 «Дело Ульяны Михайловой». Что дальше?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Псковская гордума досрочно прекратила депутатские полномочия «яблочника» Артура Гайдука

27.09.2019 10:16|ПсковКомментариев: 0

Псковская городская Дума досрочно прекратила депутатские полномочия Артура Гайдука («Яблоко»). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое решение принято на очередной сессии гордумы 27 сентября. 

Сам Артур Гайдук на сессии не присутствует. 

Напомним, врач скорой помощи Артур Гайдук, ранее избранный в гордуму по единому избирательному округу, 8 сентября выиграл довыборы депутата Псковского областного Собрания по округу №2, заняв вакантное место, освободившееся после сложения полномочий Яна Лузина. Он получил более 40% голосов избирателей. 

Между тем, высвободившийся после ухода Гайдука мандат депутата гордумы от партии «Яблоко» будет передан заместителю председателя Псковского регионального отделения партии Дмитрию Пермякову. 

 

Теги: #Гордума #ПГД #Яблоко
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 217 человек
27.09.2019, 10:300 ПсковГУ приглашает на программу профессиональной переподготовки «Прикладная психология» 27.09.2019, 10:270 В Великих Луках из магазина украли памперсы на сумму 6 тысяч рублей 27.09.2019, 10:210 «Дарить впечатления и эмоции»: в преддверии Всемирного Дня туризма студенты-практиканты «Славянского тура» поделились своим мнением о профессии 27.09.2019, 10:161 Ульяна Михайлова назначила и.о. председателя Псковского облсовпрофа Андрея Хришкевича
27.09.2019, 10:160 Псковская гордума досрочно прекратила депутатские полномочия «яблочника» Артура Гайдука 27.09.2019, 10:130 Галина Неваленная официально вступила в полномочия депутата Псковской городской Думы 27.09.2019, 10:040 Мошенники продолжают списывать средства с карт великолучан 27.09.2019, 09:590 Всенощное бдение с чином воздвижения Креста Христова прошло в Троицком соборе города Пскова. ФОТО
27.09.2019, 09:582 Актера Аверина задержали за дебош в самолете 27.09.2019, 09:530 В Великих Луках начаты работы по строительству нового храма 27.09.2019, 09:470 Провести «теплый саксофоновый вечер» со стихами можно будет в псковском «ТИРе» 29 сентября 27.09.2019, 09:380 7,5 млн рублей возместит в бюджет бывший директор великолукского предприятия-банкрота
27.09.2019, 09:350 Эксперты выяснили среднюю зарплату инженера-энергетика в Пскове 27.09.2019, 09:350 Две кражи из магазинов Пскова предотвращены росгвардейцами 27.09.2019, 09:350 Прокуратура Псковской области инициирует упрощение декларационной кампании для сельских депутатов 27.09.2019, 09:290 Минздрав предложил установить в аэропортах по две курилки
27.09.2019, 09:220 С рецептами блюд из капусты познакомят участников ярмарки в Пскове в рамках фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой 27.09.2019, 09:200 В автоцентре «Автотим Псков» открыта запись на сезонный шиномонтаж 27.09.2019, 09:150 Изменения законодательства обсудили псковские налоговики и представители областной Торгово-промышленной палаты 27.09.2019, 09:130 Женщина за рулем «Дэу Нексии» совершила наезд на бетонный блок на трассе в Новосокольническом районе
27.09.2019, 09:100 Великолучанин получил срок за удары коллеге металлическим прутом 27.09.2019, 08:570 В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ 27.09.2019, 08:530 Две автомашины спалил неизвестный в пыталовской деревне Панького 27.09.2019, 08:510 В Псковском гуманитарном лицее готовятся к укладке футбольного газона
27.09.2019, 08:450 «Для меня нет тебя прекрасней»: советские битлы выступили в псковском БКЗ 27.09.2019, 08:423 РПЦ оценила идею о легализации многоженства в России 27.09.2019, 08:400 Сегодня в Пскове Ассоциация юристов проводит День бесплатной юридической помощи 27.09.2019, 08:300 В Псковском молодежном центре пройдет кастинг на главную роль в фильме о подростках
27.09.2019, 08:190 Сироту из Великих Лук вновь внесли в список нуждающихся в жилье 27.09.2019, 08:110 Осужденным Островского района рассказали о возможностях трудоустройства 27.09.2019, 08:000 В Псковском колледже искусств открыли выставку «Пленэр 2019» 27.09.2019, 01:300 В Псковском облсобрании пообещали рассмотреть предложение о повышении безопасности на железнодорожных переездах
27.09.2019, 01:090 В филиале РЖД выразили готовность рассмотреть заявки на обустройство доступных переходов через железнодорожные пути Псковской области 27.09.2019, 00:430 Участники марафона «Все грани Гранина» поучаствуют в записи видеокниги 27.09.2019, 00:180 Представители муниципалитетов Псковской области обсудили вопросы реализации модели допобразования детей 27.09.2019, 00:041 На встрече облсобрания обсудили проблему парковки у псковского железнодорожного вокзала
26.09.2019, 23:430 На заседании Софведа экс-губернатор Псковской области рассказал о перспективах российских цифровых технологий 26.09.2019, 23:419 «Дело Ульяны Михайловой». Что дальше? 26.09.2019, 23:201 В Пскове собираются реконструировать пассажирскую платформу на железнодорожном вокзале 26.09.2019, 23:050 Псковская городская поликлиника ждет жителей на бесплатную вакцинацию против гриппа
26.09.2019, 22:460 Уникальная интерактивная выставка, посвященная жизни и духовному подвигу архимандрита Алипия (Воронова), откроется в Печорах 26.09.2019, 22:361 Псковские музыканты, выигравшие контракт с Universal Music, выпустили первый клип от нового проекта. ВИДЕО 26.09.2019, 21:470 В Псковской области пройдут занятия школы по формированию лидерской команды талантливой молодежи 26.09.2019, 21:261 На месте каждого спиленного в Пскове дерева собираются сажать новое
26.09.2019, 21:070 Врачи рассказали, как избежать рака груди 26.09.2019, 20:490 На встрече с Псковским облсобранием руководство филиала РЖД высказалось о перспективе отмены Дня железнодорожника 26.09.2019, 20:270 В Пскове ищут местного жителя с татуировками волка и кольца 26.09.2019, 20:170 Экс-губернатор Псковской области предложил кабмину ввести налоговые льготы для производителей цифрового оборудования
26.09.2019, 20:071 В Псковском районе ремонтируют несколько участков дорожной сети. ФОТО 26.09.2019, 19:480 Завтра зампрокурора Псковской области примет жителей Новосокольников 26.09.2019, 19:470 США расширили санкции против России 26.09.2019, 19:270 Областные власти выразили готовность работать над введением дополнительных поездов для жителей Куньинского района
26.09.2019, 19:0714 Наталья Горбачева: Ульяна Михайлова должна сложить полномочия 26.09.2019, 18:510 На завтра в Псковской области прогнозируют небольшой дождь 26.09.2019, 18:311 РЖД: Совместить рабочие и пассажирские перевозки в Псковской области невозможно 26.09.2019, 18:203 Неубедительно и непонятно - экс-руководитель Псковоблсовпрофа об уголовном деле Ульяны Михайловой
26.09.2019, 18:110 Осужденных СИЗО-1 познакомили с Всероссийской общественной организацией «Общее дело» 26.09.2019, 17:510 Региональное Управление Росгвардии напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию  26.09.2019, 17:453 В Псковской области активно проводится обучение предпенсионеров 26.09.2019, 17:400 В начале октября завершается прием замечаний по результатам кадастровой оценки недвижимости в восьми регионах
26.09.2019, 17:340 «Дни РЖД» начались в Псковской области с рабочей встречи с депутатами 26.09.2019, 17:310 Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области по нацпроекту «Культура» 26.09.2019, 17:273 Николай Цискаридзе приехал в Псков и пообедал в местном ресторане 26.09.2019, 17:230 Реально ли экономить на печати: советы владельцам принтеров
26.09.2019, 17:2214 Член облсовпрофа о деле Ульяны Михайловой: Это просто шок 26.09.2019, 17:200 Ассоциация юристов проводит День бесплатной юридической помощи в Пскове 26.09.2019, 17:131 Во Франции опасаются загрязнения из-за пожара на химзаводе. ВИДЕО 26.09.2019, 17:060 На российский аналог «Википедии» намерены потратить почти 2 миллиарда рублей
26.09.2019, 16:470 Двое великолучан избили и ограбили мужчину 26.09.2019, 16:473 В Пскове мотоциклисту, насмерть сбившему 6-летнюю девочку, дали 4 года колонии 26.09.2019, 16:380 В Новоржевском районе полицейские повторно выявили опьянение у тракториста 26.09.2019, 16:340 Жительницу Плюсского района подозревают в незаконной регистрации украинцев
26.09.2019, 16:240 В Псковской области началось небольшое бабье лето 26.09.2019, 16:219 Нина Антипова о деле Ульяны Михайловой: Если это имело место быть, это явно превышение должностных полномочий 26.09.2019, 16:110 Псковские полицейские и волонтеры закрасили более 70 граффити с рекламой наркотиков 26.09.2019, 16:050 Медики назвали лучшие специи для сезона простуд
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.