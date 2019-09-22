Политика

Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Олег Брячак против Петра Алексеенко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Армрестлинг», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодня ее участниками станут руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак и первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко.

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олег Брячак, приведя целый ряд доводов, обвинил первого секретаря Псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко во лжи и лицемерии. Сегодня оппоненты встретятся в студии радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове лицом к лицу.

У радиослушателей есть возможность задать свой вопрос гостям студии, позвонив по телефону прямого эфира 56-73-72.