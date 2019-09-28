«Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Госдуму

Партия «Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Государственную думу РФ 2021 года. Как сообщает во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на источники в руководстве ЕР, к очередному съезду партия поменяет порядка двадцати секретарей региональных отделений.
Съезд запланирован на последнюю декаду ноября (ориентировочно на 23 ноября) и на него, как ожидается, из регионов России прибудут уже новые секретари.
«Часть секретарей будет ротирована по итогам избирательной кампании 2019 г., часть – в рамках плановой ротации, а часть – уже под задачи 2021 г.», – объясняет собеседник газеты «Ведомости» в руководстве партии.
Кроме того, по его словам, возможно перераспределение полномочий в исполкоме, в частности выделение отдельного электорального блока для подготовки к выборам в Думу.
Госдумы V и VI созывов полностью комплектовались из депутатов, избираемых по пропорциональной системе (по спискам), но в преддверии 2016 года Кремль решил вернуться к смешанной системе. Парламентская оппозиция такие реформы воспринимает критически, заявляя, что «Единая Россия» таким образом не дает оппонентам подготовиться к выборам.
До прошедших 8 сентября региональных выборов источники «Коммерсанта» говорили, что к 2021 году федеральные власти могут пойти на изменение в пользу увеличения количества одномандатников до 70%: якобы так единороссам будет проще получить большинство. Однако теперь появились аргументы у противников этой концепции: подобное соотношение применялось, в частности, на выборах в заксобрание Хабаровского края, где по итогу 8 сентября у единороссов осталось 2 из 36 мандатов вместо прежних 30.
Руководитель НКО «Фонд развития гражданского общества» Константин Костин считает, что изменения пропорции не нужны: по его мнению, она может навредить партийной системе, при этом не увеличив результат ЕР. При этом партии, по его словам, не нужно слишком беспокоиться о схеме будущих выборов: «Сложные регионы останутся сложными в независимости от любой пропорции. О чем действительно надо думать, так это о новых эффективных моделях коммуникации с населением». По его словам, к съезду полной ясности по пропорции может и не быть, однако очевидно, что решение должно быть принято до февраля—марта 2020 года: «В дальнейшем изменение системы выборов в Госдуму будет затруднено в связи с законодательными ограничениями и реальной практикой рассмотрения подобных поправок».