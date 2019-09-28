Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
и снова #Пушкинбал
Проверьте дымоход и вентиляцию!
Премия «Бизнес-Успех» Псков, 3 октября
Дом от А до Я
Инвестклимат - благоприятный
Сапоги на первые морозы
30 лет успеха
Как уменьшить платежи за землю?
Как сделать дома тепло
Дойная корова или опора?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Тёмная лошадка кому быть главой?
 
 
 
ещё Политика 28.09.2019 10:380 Рейтинг политической активности. 20-27 сентября 01.10.2019 15:241 «Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Госдуму 28.09.2019 10:380 Рейтинг политической активности. 20-27 сентября 27.09.2019 15:107 «Армрестлинг»: Олег Брячак против Петра Алексеенко. ВИДЕО 27.09.2019 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: Олег Брячак против Петра Алексеенко 27.09.2019 10:160 Псковская гордума досрочно прекратила депутатские полномочия «яблочника» Артура Гайдука
 
 
 
Самое популярное 29.09.2019 10:276 Участники ралли «Псков Ганзейский» пострадали в серьезных авариях во время соревнований. ФОТО 29.09.2019 14:1214 Псковичам приходится штурмом брать пригородные автобусы. ВИДЕО 29.09.2019 12:362 В России изменился список документов для приема на работу 30.09.2019 19:4612 Ульяна Михайлова допрошена в качестве подозреваемой 30.09.2019 12:3817 В ОЭЗ «Моглино» намерены построить предприятие по производству одноразовой посуды из дерева
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Госдуму

01.10.2019 15:24|ПсковКомментариев: 1

Партия «Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Государственную думу РФ 2021 года. Как сообщает во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на источники в руководстве ЕР, к очередному съезду партия поменяет порядка двадцати секретарей региональных отделений.

Съезд запланирован на последнюю декаду ноября (ориентировочно на 23 ноября) и на него, как ожидается, из регионов России прибудут уже новые секретари.

Съезд будет посвящен подготовке к следующим выборам в Государственную думу, об этом говорил сразу после сентябрьских региональных выборов секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Часть секретарей будет ротирована по итогам избирательной кампании 2019 г., часть – в рамках плановой ротации, а часть – уже под задачи 2021 г.», – объясняет собеседник газеты «Ведомости» в руководстве партии.

Кроме того, по его словам, возможно перераспределение полномочий в исполкоме, в частности выделение отдельного электорального блока для подготовки к выборам в Думу.

Вместе с тем, как сообщает газета «Коммерсант», на съезде фактически предстоит запустить «электоральную машину» для предстоящих федеральных выборов. Два источника в руководстве партии власти ожидают, что к съезду станут в целом понятны и перспективы изменения избирательного законодательства к думским выборам. Напомним, сейчас 225 депутатов Госдумы избираются по партийным спискам, а 225 — по одномандатным округам. По словам собеседника издания в руководстве «Единой России», итоги региональных выборов 2019 года говорят о том, что изменять пропорцию не стоит, но полностью изменений он не исключает.

Госдумы V и VI созывов полностью комплектовались из депутатов, избираемых по пропорциональной системе (по спискам), но в преддверии 2016 года Кремль решил вернуться к смешанной системе. Парламентская оппозиция такие реформы воспринимает критически, заявляя, что «Единая Россия» таким образом не дает оппонентам подготовиться к выборам.

До прошедших 8 сентября региональных выборов источники «Коммерсанта» говорили, что к 2021 году федеральные власти могут пойти на изменение в пользу увеличения количества одномандатников до 70%: якобы так единороссам будет проще получить большинство. Однако теперь появились аргументы у противников этой концепции: подобное соотношение применялось, в частности, на выборах в заксобрание Хабаровского края, где по итогу 8 сентября у единороссов осталось 2 из 36 мандатов вместо прежних 30.

Руководитель НКО «Фонд развития гражданского общества» Константин Костин считает, что изменения пропорции не нужны: по его мнению, она может навредить партийной системе, при этом не увеличив результат ЕР. При этом партии, по его словам, не нужно слишком беспокоиться о схеме будущих выборов: «Сложные регионы останутся сложными в независимости от любой пропорции. О чем действительно надо думать, так это о новых эффективных моделях коммуникации с населением». По его словам, к съезду полной ясности по пропорции может и не быть, однако очевидно, что решение должно быть принято до февраля—марта 2020 года: «В дальнейшем изменение системы выборов в Госдуму будет затруднено в связи с законодательными ограничениями и реальной практикой рассмотрения подобных поправок».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
 

 
опрос
Беспокоит ли вас массовая ликвидация пешеходных переходов в Пскове?
В опросе приняло участие 498 человек
01.10.2019, 16:470 Просто, но недешево - Сергей Грахов рассказал о возможности регулирования температуры в псковских квартирах 01.10.2019, 16:460 Врио ректора ПсковГУ об итогах приемной кампании, кадровой политике и структурных изменениях в университете 01.10.2019, 16:320 Акция «Дорога к обелиску» проходит в Невеле в рамках партпроекта «Историческая память» 01.10.2019, 16:170 Президент подписал закон о выделении с 2020 года субсидий виноградарям и виноделам
01.10.2019, 16:070 В Псковской области стартовал 16-й региональный конкурс по пожарной и электробезопасности для четвероклассников 01.10.2019, 16:040 Елена Бибикова приняла участие в обсуждении хода реализации партпроекта «Старшее поколение» 01.10.2019, 15:390 Около 350 домохозяйств в Псковской области не смогут принимать цифровой сигнал 01.10.2019, 15:361 Трудовая инспекция Псковской области в октябре проверит 10 предприятий и ИП
01.10.2019, 15:350 Николай Цветков призвал увеличить число волонтеров для помощи в переходе на цифровое телевидение 01.10.2019, 15:241 «Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Госдуму 01.10.2019, 15:190 «Гонки по вертикали»: Дело Михайловой, корвалольная дуэль и шорт-лист ожидания 01.10.2019, 15:121 Потребление рыбы в РФ откатилось на 55 лет назад - эксперт
01.10.2019, 15:080 Сергей Грахов: В Псковской области модернизация теплосетей приведет к уменьшению стоимости услуг 01.10.2019, 15:070 Всю информацию о переходе на цифровое вещание можно найти на портале Смотрицифру.псков.рф 01.10.2019, 14:580 В Псковской области проходит акция Росгвардии «Заботой согреем сердца» 01.10.2019, 14:560 Псковской таможней возбуждено 11 административных дел по незаконному перемещению сигарет
01.10.2019, 14:560 С 14 октября колл-центр по вопросу перехода на «цифру» будет работать с 8 до 22 часов 01.10.2019, 14:420 Три аппарата УЗИ последнего поколения поступили в Псковскую областную больницу 01.10.2019, 14:330 Переход на цифровое телевидение в Псковской области выходит на финишную прямую 01.10.2019, 14:250 Сюрпризы в кассе: коллектив Псковской областной филармонии поздравляет с Международным днем музыки
01.10.2019, 14:190 Псковский Росреестр приглашает на работу водителя 01.10.2019, 14:140 «Эхономика» с Сергеем Граховым. ВИДЕО 01.10.2019, 13:550 Власти Псковской области назвали причины задержки подачи отопления в жилые дома 01.10.2019, 13:432 Коллектив ГППО «Псковпассажиравтотранс» обратился к губернатору в связи с изъятием автобусов
01.10.2019, 13:380 Рост доходов пожилых - важнейшая задача государства 01.10.2019, 13:370 Рокеры, выступавшие на одной сцене с Noise MC и Animal Джаz, приедут в Псков 01.10.2019, 13:250 Художник, что рисует соль 01.10.2019, 13:070 Началась процедура выборов нового члена в состав Общественной палаты Псковской области четвертого состава
01.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Сергеем Граховым 01.10.2019, 12:540 ООО «АЛОК»: Новый агроинвестор Псковской области с далеко идущими планами 01.10.2019, 12:490 На базе ИК-4 прошли совместные тактико-специальные учения силовых структур Псковской области 01.10.2019, 12:350 Праздничные встречи для пенсионеров проходят в Псковской области при участии единороссов
01.10.2019, 12:264 Комитет по здравоохранению Псковской области подозревают в сговоре с участником торгов 01.10.2019, 12:190 Псковский филиал Академии ФСИН России участвует во всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне 01.10.2019, 12:170 42% россиян работают не по специальности 01.10.2019, 12:070 В Псковской области определили лучших легкоатлетов
01.10.2019, 12:000 Кредит под 8,5% могут получить псковские бизнесмены в рамках программы Минэкономразвития РФ 01.10.2019, 11:590 В Пскове впервые пройдет премия «Бизнес-Успех» 01.10.2019, 11:530 В Псковской области запрещен ввоз 20 тонн белорусской моркови 01.10.2019, 11:440 Ежедневно более 100 человек прививаются в выездном ФАПе в Пскове
01.10.2019, 11:420 Уже месяц в Псковской области реализуется проект «Учись, студент!» 01.10.2019, 11:410 Депутаты предложили полностью запретить платные парковки у соцобъектов 01.10.2019, 11:390 В 2019 году число псковичей, желающих привиться от гриппа, значительно снизилось 01.10.2019, 11:370 На улице Хвойной в Пскове отремонтируют водопровод
01.10.2019, 11:330 Из-за усиления ветра в «Псковэнерго» введен режим повышенной готовности 01.10.2019, 11:290 Эксперт: Сейчас самое подходящее время для вакцинации от гриппа 01.10.2019, 11:271 Сергей Грахов станет гостем программы «Эхономика» 01.10.2019, 11:270 Закон о цифровых правах вступил в силу в РФ
01.10.2019, 11:250 В Псковской области от гриппа привито более 111 тысяч человек 01.10.2019, 11:190 Великолучанин заплатил 10 тысяч рублей мошенникам за якобы покупку автокресла 01.10.2019, 11:170 Ранний завтрак в городском кафе «Вкус и цвет» для «ранних пташек» 01.10.2019, 11:160 В Пскове отпраздновали 80-летие Валентина Курбатова
01.10.2019, 11:150 ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию 01.10.2019, 11:140 Россияне начали покупать подержанные машины по трейд-ин 01.10.2019, 10:520 Житель Дновского района снова осужден за неявку на постановку на учет в полиции после освобождения из тюрьмы 01.10.2019, 10:522 Александр Котов поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека
01.10.2019, 10:210 Межрегиональный фестиваль «Молодежь за здоровый образ жизни» прошел в Печорах при поддержке Псково-Печерского монастыря 01.10.2019, 10:200 Великолукского таксиста обокрали при выполнении заказа 01.10.2019, 10:185 Михаил Ведерников: Мы делаем все возможное, чтобы окружить пожилых людей заботой и вниманием 01.10.2019, 10:160 Об усилении ветра предупреждают жителей Псковской области
01.10.2019, 10:122 Издранное с кровью 01.10.2019, 09:560 Росгвардейцы задержали пьяного пушкиногорца на «Фольксвагене» 01.10.2019, 09:530 Псково-Печерский монастырь вошел в десятку самых посещаемых святынь России 01.10.2019, 09:330 Прокуратура: На улице Октябрьской в Дедовичах отсутствуют необходимые дорожные знаки
01.10.2019, 09:080 22 человека эвакуировали при тушении пожара в Пустошке 01.10.2019, 09:045 Россиянам предрекли серьезный рост доходов 01.10.2019, 09:020 Администрация Великих Лук поздравляет с Международным днем пожилых людей 01.10.2019, 08:572 Пешехода сбили на улице Ипподромной в Пскове
01.10.2019, 08:440 Жителей Псковского района приглашают на Единый день приема граждан» участковыми 01.10.2019, 08:390 Запрет на приготовление шашлыков на балконах вступил в силу в России 01.10.2019, 08:370 Божественная литургия прошла в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии (в Крестах). ФОТО 01.10.2019, 08:370 В России начался призыв в армию
01.10.2019, 08:322 На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей 30.09.2019, 22:580 Псковичи вернулись с призовыми местами с межрегионального турнира по тяжелой атлетике 30.09.2019, 22:490 Как вести себя при обнаружении пожара, рассказали жителям Невеля 30.09.2019, 21:380 Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.