Политика

«Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Госдуму

Партия «Единая Россия» начинает обновление в преддверии выборов в Государственную думу РФ 2021 года. Как сообщает во вторник газета «Ведомости» со ссылкой на источники в руководстве ЕР, к очередному съезду партия поменяет порядка двадцати секретарей региональных отделений.

Съезд запланирован на последнюю декаду ноября (ориентировочно на 23 ноября) и на него, как ожидается, из регионов России прибудут уже новые секретари.

Съезд будет посвящен подготовке к следующим выборам в Государственную думу, об этом говорил сразу после сентябрьских региональных выборов секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Часть секретарей будет ротирована по итогам избирательной кампании 2019 г., часть – в рамках плановой ротации, а часть – уже под задачи 2021 г.», – объясняет собеседник газеты «Ведомости» в руководстве партии.

Кроме того, по его словам, возможно перераспределение полномочий в исполкоме, в частности выделение отдельного электорального блока для подготовки к выборам в Думу.

Вместе с тем, как сообщает газета «Коммерсант», на съезде фактически предстоит запустить «электоральную машину» для предстоящих федеральных выборов. Два источника в руководстве партии власти ожидают, что к съезду станут в целом понятны и перспективы изменения избирательного законодательства к думским выборам. Напомним, сейчас 225 депутатов Госдумы избираются по партийным спискам, а 225 — по одномандатным округам. По словам собеседника издания в руководстве «Единой России», итоги региональных выборов 2019 года говорят о том, что изменять пропорцию не стоит, но полностью изменений он не исключает.