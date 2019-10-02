Единороссы предложили кандидатуру для избрания председателем Гдовского районного Собрания

Кандидатуру Константина Тарасова предлагают единороссы для избрания на должность председателя Гдовского районного Собрания депутатов шестого созыва. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, на заседании президиума регионального политсовета 3 октября утвержден соответствующий протокол XXI конференции местного отделения партии.
Также президиум согласовал кандидатуру члена партии «Единая Россия» Татьяны Васильевой для замещения вакантного мандата в Собрании депутатов Псковского района шестого созыва по единому избирательному округу.
Кроме того, для избрания на должность главы Середкинской волости предлагается кандидатура Владимира Удальцова, Карамышевской - кандидатура Юрия Травина. Посты руководителей депутатских объединений «Единой России» в собраниях волостей могут занять Людмила Фурман и Лариса Александрова соответственно. Сегодня президиум утвердил протоколы местного политсовета Псковского районного отделения партии и решения депутатского объединения партии в собраниях сельских поселений.