Политика

Единороссы предложили кандидатуру для избрания председателем Гдовского районного Собрания

Кандидатуру Константина Тарасова предлагают единороссы для избрания на должность председателя Гдовского районного Собрания депутатов шестого созыва. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, на заседании президиума регионального политсовета 3 октября утвержден соответствующий протокол XXI конференции местного отделения партии.

Также президиум согласовал кандидатуру члена партии «Единая Россия» Татьяны Васильевой для замещения вакантного мандата в Собрании депутатов Псковского района шестого созыва по единому избирательному округу.

Кроме того, для избрания на должность главы Середкинской волости предлагается кандидатура Владимира Удальцова, Карамышевской - кандидатура Юрия Травина. Посты руководителей депутатских объединений «Единой России» в собраниях волостей могут занять Людмила Фурман и Лариса Александрова соответственно. Сегодня президиум утвердил протоколы местного политсовета Псковского районного отделения партии и решения депутатского объединения партии в собраниях сельских поселений.