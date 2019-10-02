Политика

Турчак поднялся в рейтинге влияния 100 ведущих политиков России

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак переместился на 36-е место в рейтинге влияния ста ведущих политиков страны по итогам сентября. Результаты очередного исследования опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). В предыдущей версии списка Андрей Турчак занимал 40-е место.

«Итоги единого дня голосования, оказавшиеся в большинстве регионов вполне благоприятными для «Единой России», приводят к усилению влияния секретаря генсовета партии Андрея Турчака (с 40-го на 36-е место). Резонансное заявление Турчака в поддержку Павла Устинова, вероятно, также могло позитивно повлиять на его восприятие в элитах», - считает директор АПЭК, политолог Дмитрий Орлов.

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Лидером списка влияния ведущих политиков РФ традиционно остается президент Владимир Путин.