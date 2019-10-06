Политика

В Псковском районе состоялись выборы глав Карамышевской и Середкинской волостей

7 октября избраны главы сельских поселений «Карамышевская волость» и «Середкинская волость» Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

На основании ст.34 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.1,2 ст.116 «Избирательного кодекса Псковской области» и протоколов счетных комиссий были избраны:

Главой сельского поселения «Карамышевская волость» из состава депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» третьего созыва - Юрий Травин;

Главой сельского поселения «Середкинская волость» из состава депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Середкинская волость» третьего созыва - Раиса Шумкина.

Раиса Шумкина до этого уже была избранной главой сельского поселения «Середкинская волость». Юрий Травин впервые избран главой сельского поселения, до избрания на должность главы он являлся депутатом Собрания депутатов Псковского района.