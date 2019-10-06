Политика

Партия «СССР» создается в России

В РФ создается партия Союз справедливых сил России (СССР), сообщил ее учредитель, юрист «Международной юридической компании «Эльман Групп» Эльман Пашаев на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса» в среду.

«Вместе с коллегами мы решили создать новую партию Союз справедливых сил России, то есть СССР. Это партия левоцентристская. Основная задача - не воссоздать Советский Союз, а вернуть то, что было самое хорошее - бесплатное образование и здравоохранение», - сказал Пашаев, уточнив, что «учредительный съезд партии состоится в ближайшее время», пишет «Интерфакс».

Он отметил, что партия не собирается «заниматься радикализмом, бегать по улицам с плакатами».

«Наша задача до народа донести, что все в стране принадлежит ему, а мы будем ему достойно помогать», - уточнил Пашаев.

По его словам, он и его соратники сами финансируют партию. «И ни от кого не зависим, наоборот, мы хотим своей работой помочь добросовестным чиновникам. Мы сторонники соблюдения закона», - пояснил Пашаев.

Его соратник, гендиректор «PR-PRofi Group» Алексей Золотухин подчеркнул, что задача партии не критиковать действующую власть, а в решении проблем населения.

«Сложившаяся структура власти, может быть, неидеальна. Нужно расстаться с теми людьми, которые попали туда по блату, с коррупционерами. Но в целом при грамотном менеджменте уже существующую структуру можно пользоваться для того, чтобы решить основные проблемы государства», - рассказал он.

«Мы должны взять из нашего советского прошлого те традиции и спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, которые у нас были, и которых сейчас нет. Что касается частного предпринимательства и собственности, которые мы получили после того, как СССР ушел, я считаю, что это должно быть сохранено и развито. Можно посмотреть на Китай, где сочетается социальная направленность государства, и экономика растет высочайшими темпами», - пояснил Золотухин.

Он сообщил, что результаты приватизации должны быть пересмотрены, особенно в части крупного бизнеса «Все, что было приватизировано незаконно, должно быть возвращено государству», - сказал Золотухин.

Руководитель представительства Международной ассоциации исламского бизнеса по Москве и Московской области Мурат Гехов отметил, что востребованность «СССР» очевидна, так как «народ больше не доверяет другим партиям».

«У нас нет меркантильных интересов, мы хотим сделать доброе и хорошее для своего народа и страны. Наш народ заслужил это», - сказал он.