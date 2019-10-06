Политика

Два года назад Михаила Ведерникова назначили руководителем Псковской области

Ровно два года назад, 12 октября 2017 года, Михаил Ведерников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области. Такое решение принял президент России Владимир Путин, предложивший тогда еще заместителю полпреда президента в СЗФО новую должность.

Официальное представление Михаила Ведерникова представителям органов власти разных уровней, а также местным политическим и деловым элитам состоялось на следующий день - в актовом зале областной администрации.

Затем, 17 сентября 2018 года, Михаил Ведерников вступил в должность губернатора Псковской области уже без приставки врио. Торжественной церемонии инаугурации предшествовали выборы, по результатам которых новый руководитель региона получил свыше 70% голосов.

Эксперты отмечают, что за два минувших года, благодаря Михаилу Ведерникову, Псковская область получила дополнительные средства, как из федерального бюджета, так и внебюджетные, на сохранение памятников культурного наследия, развитие транспортной доступности и реализацию новых инфраструктурных и социальных проектов.

Выделялось региону дополнительное финансирование и на ремонт дорог, в том числе по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», и на здравоохранение - только в этом году почти 1 млрд рублей был выделен на ремонты больниц и поликлиник, закупку нового оборудования, ФАПов и флюмаммов (500 млн по личной договоренности Михаила Ведерников с президентом и правительством, еще 500 млн рублей – в рамках профильного нацпроекта).

В июле 2018 года в бюджет поступили почти 1,7 млрд рублей, направленные на реконструкцию стадиона «Машиностроитель», ремонт фасадов и благоустройство городских территорий. Дополнительно регион получил 220 млн рублей на замену кровель в Пскове.

Помимо масштабных финансовых вливаний со стороны федерального центра, к заслугам Михаила Ведерникова также относят ввод в эксплуатацию ряда проблемных строек в регионе: таких, как перинатальный центр в Псков, велоцентр в Великих Луках, школы в Дно... Добавим, что строительство школ, детсадов и яслей при новом губернаторе активно продолжается.

Кроме того, эксперты отмечают, что Михаил Ведерников уделяет особое внимание популяризации региона среди российских деловых кругов для привлечения в Псковскую область инвесторов и туристов. Так, при новом главе региона у ОЭЗ «Моглино» появился якорный резидент – завод «Титан-Полимер», специализирующийся на выпуске БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул. Среди культурных мероприятий хотелось бы выделить Дни Псковской области в Москве, Международные Ганзейские дни в Пскове, Дни русской поэзии и культуры и др.

Не меньшее внимание Михаил Ведерников уделяет развитию спорта и спортивной инфраструктуры на территории Псковской области: это и строительство новых объектов, и появление воркаут-площадок для занятий массовым спортом, и поддержка молодых спортсменов, и многое другое.

Жители Псковской области особо отмечают адресную помощь Михаила Ведерникова и благодарят его за внимание к решению проблем граждан, в том числе посредством соцсетей, личных приемов и общения в рабочих поездках и через СМИ.

В то же время эксперты указывают, что пока не все проблемы в регионе решить удалось. По-прежнему напряженной остается ситуация в здравоохранении и со статистикой по демографии, острым является вопрос кадрового обеспечения, но самое главное, государственный долг Псковской области по-прежнему превышает 15 миллиардов рублей, а условия по его реструктуризации перед Минфином выполнить так и не удалось. В связи с этим на реализацию различных обязательств - в социальной сфере, инфраструктурных проектов и других - приходится снова и снова перекредитовываться в коммерческих банках.

Добавим, что сейчас губернатор Псковской области вместе с командой решает еще одну важную для региона задачу – ведется разработка индивидуальной программы социально-экономического развития области по поручению председателя правительства России Дмитрия Медведева.

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Заявлено, что реализация этой программы к 2024 году приведет, в частности, к росту среднедушевых доходов населения, снижению уровня безработицы, росту инвестиций в основной капитал на душу населения, росту уровня газификации.

Окончательная защита программы состоится в правительстве РФ в конце октября.