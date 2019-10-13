Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущие - публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко и руководитель государственного медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин - обсудят ситуацию вокруг определения кандидатуры на должность главы Пскова.

Напомним, этот пост стал вакантным в мае после отставки Ивана Цецерского. Исполняющим обязанности главы города стала Елена Полонская. Кроме нее, среди потенциальных претендентов на кресло высшего должностного лица Пскова называют заместителя главы Сергея Гаврилова, главного врача городской поликлиники Галину Неваленную, председателя бюджетного комитета гордумы Григория Турчина, депутата Григория Стороненкова. Сегодня, 17 октября, с кандидатурой будут определяться псковские единороссы - вечером пройдет конференция городского отделения партии. Позиция регионального руководства до сих пор не известна. Так или иначе, уже в ближайшее время депутаты Псковской гордумы должны избрать из своего состава главу города.

Видите ли вы среди потенциальных претендентов «своего кандидата»? Связываете ли с избранием главы города надежды на изменения к лучшему? Если вам есть, что сказать по обсуждаемым темам, звоните по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.