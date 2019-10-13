Политика

И.п. главы Пскова Елена Полонская: Приложу все знания и опыт, чтобы Псков развивался и процветал

И.п. главы Пскова Елена Полонская заявила, что приложит все усилия, чтобы Псков развивался, а жизнь граждан стала благополучнее. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом и.п. главы города сообщила 17 октября, на конференции местного отделения партии «Единая Россия», где Елену Полонскую выбрали кандидатом от партии, на пост главы муниципалитета.

«Когда в 2015 году готовилась к выборам - в очередной раз проходила по своему округу и увидела мужчину, который что-то бормотал себе под нос. Все прохожие проходили мимо, и я сначала прошла, но что-то остановило. Подошла и поняла, что он не был пьян, как все думали. Я вызвала скорую, но сотрудники скорой так же оценили этого человека, как прохожие и я, когда проходила в первый раз. После этой истории я собрала все силы в кулак и заставила чиновников работать ради людей, - отметила Елена Полонская . - Зачастую люди оказываются в тяжелых жизненных ситуациях не по собственной воле. И опорой для них можем стать мы с вами. Сколько времени я провожу, контролируя работу по формированию городской среды, по установке детских площадок, по ремонту дворов и фасадов - это неглавное. Главное - люди. И сегодня, уважаемые однопартийцы, в наших силах изменить жизнь людей к лучшему».

Также и.п. главы Пскова поблагодарила секретаря генсовета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации РФ Андрея Турчака и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова: «Сейчас в регион поступают большие денежные средства. Реализуются как партийные, так национальные проекты. И мы понимаем, что эти средства нужно использовать крайне эффективно. Я убеждена, что для принятия решений, важных для псковичей, необходимо подключать однопартийцев. Представители нашей, самой сильной партии должны решать, где в Пскове ремонтировать территорию, где должны появиться новые школы и детские сады. Мы должны защищать псковичей и вывести их благополучие на качественно новый уровень. И я знаю, как это сделать! Только все вместе, опираясь на ваше экспертное мнение, уважаемые однопартийцы, на ваши опыт и знания, мы можем совместно с администрацией Пскова, администрацией Псковской области и при поддержке губернатора добиться результатов, которыми горожане будут гордиться».

Елена Полонская напомнила, что при поддержке Михаила Ведерникова 5 месяцев назад стала и.п. главы Пскова: «Это для меня большая честь и большая ответственность. За это время работа Псковской городской Думы стала более динамичной и открытой!».

И.п. главы Пскова сообщила, что благодаря совместной работе с депутатским корпусом удалось сэкономить 5 миллионов рублей и передать эти деньги в дошкольные учреждения города. Также добавила, что благодарна главе администрации Пскова Александру Братчикову и секретарю регионального политсовета «Единой России», председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову, но отметила, что необходимо усилить внимание в отношении работы партии в Пскове.

«Считаю, что партийный механизм способен обеспечить увязку политических и хозяйственных интересов нашего города. Я приложу все свои знания и опыт, чтобы Псков и партия развивались и процветали», - заключила Елена Полонская.