Политика

Григорий Турчин о борьбе за пост главы Пскова: Инициативная группа предлагает выдвинуть меня, и я не откажусь

Председатель бюджетного комитета Псковской городской Думы Григорий Турчин заявил, что планирует бороться за пост главы города, несмотря на победу и.п. главы муниципалитета Елены Полонской, которая получила большинство голосов на конференции местного отделения партии «Единая Россия», где выбирали кандидата на эту должность. Об этом 18 октября Григорий Турчин сообщил корреспонденту «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Я глубоко признателен той части участников конференции, которая меня поддержала. Я получил почти половину голосов. И если бы результат был другой - я бы думал иначе, нежели сейчас, - отметил Григорий Турчин. - На счет самовыдвижения - я пока не думал. Но, мне кажется, надо оправдывать доверие избирателей. А избиратели хотят, чтобы я выдвинул свою кандидатуру! И это может не выглядеть как самовыдвижением, а совершенно по-другому. Какая-то инициативная группа, которая и сейчас мне предлагает выдвинуться, - выдвинет меня. И я не откажусь от этого».

Кроме того, Григорий Турчин добавил, что для него первостепенны уставы партии и Пскова.

Напомним, 17 октября на конференции местного отделения «Единой России» прошло тайное голосование, в котором участвовали Елена Полонская и Григорий Турчин. В результате Елена Полонская получила 58 голосов, а Григорий Турчин - 43. Один бюллетень признали недействительным.