Политика

Денис Иванов: Единороссы Псковской гордумы поддержат на выборах главы Пскова Елену Полонскую

Фракция «Единая Россия» в Псковской городской Думе консолидировано проголосует на выборах главы Пскова за кандидата от партии, и.п. главы города Елену Полонскую. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель фракции Денис Иванов.

«Партийная конференция - верховный орган, которому мы обязаны подчиняться. Ее решение обязательно к исполнению, и никаких инсинуаций здесь быть не может, - отметил он. - Поэтому моя прямая обязанность как руководителя фракции - чтобы решение конференции было исполнено». «А если кто-то (из членов фракции - ред.) "вильнет хвостом", для этого существует партийная дисциплина», - заключил Денис Иванов, выразив уверенность, что выборы главы города на сессии Псковской гордумы пройдут «максимально честно и прозрачно».

Напомним, по итогам решения конференции местного отделения партии «Единая Россия», состоявшейся 17 октября, кандидатом на пост главы Пскова от партии стала исполняющая обязанности главы города Елена Полонская. За нее голоса отдали 58 делегатов конференции. Еще один кандидат, председатель бюджетного комитета гордумы Григорий Турчин - набрал 43 голоса.

В соответствии с уставом Пскова, глава города - председатель городской Думы выбирается на сессии городского парламента из числа депутатов.