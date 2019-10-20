Политика

Наделить все территориальные избирательные комиссии статусом юридического лица предлагает региональный избирком

Придать территориальным избирательным комиссиям статус юридического лица и перевести их председателей на штатную основу предлагает облизбирком. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов.

В настоящее время в регионе создано 26 территориальных избирательных комиссий и только 10 из них являются юридическими лицами. Во всех субъектах РФ, входящих в Северо-Западный федеральный округ, за исключением двух, включая Псковскую область, все председатели территориальных избирательных комиссий уже работают на постоянной основе.

Необходимость придания территориальным избирательным комиссиям статуса юридического лица и перевода их председателей на штатную основу обусловлена усложнением избирательных процессов, увеличением объема функций и задач, возлагаемых на них. Кроме того, в связи с отсутствием на территории Псковской области избирательных комиссий муниципальных образований, территориальные комиссии совмещают полномочия избирательных комиссий муниципальных районов, городских округов и поселений.

Проект областного закона разработан Избирательной комиссией во исполнение решения рабочей группы при администрации президента РФ по вопросам совершенствования избирательного законодательства и процесса, а также рекомендаций ЦИК России о переводе председателей территориальных избирательных комиссий на постоянную (штатную) основу.

Инициативу избиркома обсудят члены комитета по законодательству и местному самоуправлению, затем документ рассмотрит весь депутатский корпус на очередной сессии регионального парламента.