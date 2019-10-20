Политика

Это была реальная, открытая и честная борьба - Елена Полонская о конференции городского отделения партии «Единая Россия»

«Это была реальная, открытая и честная борьба», - так и.п. главы города Пскова Елена Полонская прокомментировала в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове итоги конференции Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия», на которой было принято решение о ее выдвижении на пост главы Пскова.

В начале эфира гостья студии поблагодарила губернатора и партийцев за оказанное доверие и поддержку, а также депутатов гордумы за то, что пять месяцев назад практически единогласно назначили ее и.п. главы города, оказав большой кредит доверия.

«Все это время я пыталась его оправдать и прикладывала для этого максимальные усилия. И конечно же, спасибо нашим партийцам, которые являются профессионалами своего дела, поддерживают партийные проекты, участвуют в их реализации», - отметила Елена Полонская.

Прошедшую конференцию она назвала первой в истории Пскова. «Это была реальная борьба. Мы помним с вами историю, когда глава муниципального образования назначался решением партруководства, и открытых конференций с реальной борьбой кандидатов не было. А это была настоящая, открытая честная борьба», - заключила она.