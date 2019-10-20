Политика

Глава Пскова будет избран в ноябре – Елена Полонская

Глава города Пскова будет избран в начале ноября. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове и.п. главы города Пскова Елена Полонская.

По ее словам, на 30-й очередной сессии, которая назначена на 30 октября, вероятнее всего вопрос избрания главы муниципалитета рассматриваться не будет.

«Выборы главы города пройдут в ноябре. Дата сессии еще не назначена. На повестке сессии, которая пройдет 30 октября, находятся порядка 40 хозяйственных вопросов. Это как минимум 3-4 часа. Поэтому, скорее всего, выборы главы будут на следующей сессии», - сообщила Елена Полонская.