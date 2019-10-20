Политика

Истории с цветными ручками на выборах главы Пскова не будет - Елена Полонская

«Истории с цветными ручками» на выборах главы города Пскова, которая имела место на предыдущих выборах главы муниципалитета в 2017 году, не будет. Об этом заявила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове и. п. главы города Пскова Елена Полонская.

«Когда глава города (Иван Цецерский – от ред.) работал, ему всегда припоминали эту историю и «стреляли по одной ноге» - что вроде глава города, но не совсем легитимный», - напомнила она.

«Я полностью доверяю нашей фракции и депутатскому корпусу, и моя просьба к депутатам - просто поддержать меня и создать уже на начальном этапе, сегодня, команду, которая будет работать на благо города и наших жителей. Это единственная цель и единственная задача. Подковерных игр и интриг на сегодня нет. Все идет достаточно спокойно, в штатном режиме», - отметила Елена Полонская.

При этом и.п. главы города не исключила, что выборы главы муниципалитета будут конкурентными, и своего кандидата может выдвинуть кто-то из оппозиционных фракций гордумы.