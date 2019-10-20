Политика

Президиум Генсовета «Единой России» утвердил протокол о выдвижении Елены Полонской на пост главы Пскова

Президиум Генсовета партии «Единая Россия» утвердил протокол XXV конференции Псковского городского местного отделения партии о кандидатуре Елены Полонской для выдвижения на должность главы города Пскова, замещаемую путем избрания из числа депутатов Псковской городской Думы. Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, такое решение было принято президиумом Генсовета «Единой России» на заседании 22 октября.

Центральному исполнительному комитету партии поручено направить данное решение в Псковское региональное отделение «Единой России» и в городское отделение партии.

В рамках прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 23 октября, Елена Полонская поблагодарила Генсовет за поддержку. «Огромную благодарность» она высказала лично в адрес секретаря Генсовета Андрея Турчака.

Напомним, решением конференции Псковского местного городского отделения партии от 17 октября кандидатом на пост главы Пскова стала исполняющая обязанности главы муниципалитета Елена Полонская. На тайном голосовании делегаты конференции отдали ей 58 голосов. Еще один претендент - председатель бюджетного комитета Псковской городской Думы Григорий Турчин – получил 43 голоса.