Политика

Медведев призвал прекратить практику участия в выборах кандидатов от «Единой России» в качестве самовыдвиженцев

Премьер-министр РФ, лидер «Единой России» Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику участия в выборах в качестве самовыдвиженцев кандидатов, поддерживаемых «единороссами», сообщает «Интерфакс».

«Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, эту практику нужно прекратить», - сказал Медведев в четверг на встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ - кандидатами в секретари региональных отделений «Единой России».

Напомним, ранее против практики участия в выборах самовыдвиженцев, поддерживаемых «Единой Россией», высказывались секретарь Генсовета партии Андрей Турчак и секретарь Псковского регионального отделения ЕР Александр Котов.