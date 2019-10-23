Политика

Псковские коммунисты еще не определились с кандидатурой на пост главы Пскова

Псковские коммунисты еще не определились, за кого будут голосовать на выборах главы Пскова. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

По его словам, ни поддержанную «Единой Россией» кандидатуру и.п. главы Пскова Елены Полонской, ни председателя бюджетного комитета гордумы Григория Турчина коммунисты поддерживать не будут. «Это представители «Единой России», хоть Григорий Михайлович и позиционирует себя как независимый депутат. Поэтому брать на себя ответственность за их действия и потом ее разделять, не очень хотелось бы», - озвучил позицию коммунистов Петр Алексеенко.

«Поддерживать их (при избрании главы города на сессии гордумы Пскова — ред.) не будем, но голосовать все равно придется. За кого голосовать, буде определяться, еще время есть», - добавил персек обкома КПРФ, воздержавшись назвать имена потенциальных кандидатов, которые обсуждаются коммунистами.

«Ситуация меняется быстро. В начале сентября были одни кандидаты, к концу октября стали другие. За ноябрь тоже все может быть», - объяснил Петр Алексеенко.

Также он напомнил, что псковские коммунисты выступают за то, чтобы в Пскове было одно руководящее лицо - мэр города, избираемый на общих выборах. «Наши районы такую практику уже ввели, и мы видим, что там выбирают тех, кого поддерживает народ, а не определенные группы», - отметил лидер обкома.