Политика

«Справедливороссы» гордумы поддержат на выборах главы Пскова кандидатуру Елены Полонской

Фракция «Справедливая Россия» в Псковской городской Думе поддержит кандидатуру и.п. главы Пскова Елены Полонской на пост главы города. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат гордумы Олег Брячак.

Напомним, депутаты городского парламента изберут главу муниципалитета, как ожидается, на сессии в начале ноября.

«Кто такой глава города? Глава города - это фигура, которая будет работать непосредственно с руководителем городской администрации и с губернатором. Губернатор — это лицо, которое отвечает за регион и много для него делает. Поэтому если администрациям города и области удобно работать с Еленой Полонской, то эти винтики в механизме будут вращаться синхронно», - заявил Олег Брячак.

«Мы помним 2011 или 2012 год, когда экс-глава Иван Цецерский с экс-губернатором Андреем Турчаком воевали. А страдали от этого люди: город не убирался, снег не вывозился и так далее. Поэтому для того, чтобы в городе был порядок и гармония среди руководителей, «Справедливая Россия» как сила конструктивная, конечно же, поддержит Елену Полонскую», - заключил Олег Брячак.