Политика

Лев Шлосберг: Кто станет главой Пскова, при действующей системе власти не имеет никакого значения

Кто будет избран главой города Пскова, не имеет никакого значения, если учитывать действующую систему власти. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.

Он напомнил, что с недавних пор депутатом гордумы от «Яблока» является Дмитрий Пермяков, который и будет принимать решение, как голосовать. «На заседаниях партийных органов вопрос о поддержке тех или иных кандидатур не рассматривался. Возможно, перед сессией, где будет рассматриваться вопрос по главе города, мы такие консультации проведем и какая то позиция будет сформирована», - отметил Лев Шлосберг.

При этом он выразил уверенность, что кандидат, выдвинутый партией «Единая Россия» - и. п. главы города Пскова Елена Полонская - не будет поддержан ни при каких обстоятельствах. «Это невозможно ни политически, ни этически. Мы в принципе не видим госпожу Полонскую главой Пскова. Но это не главное. Главное, на мой взгляд, заключается в том, что при действующей системе власти не имеет вообще никакого значения, кто будет избран главой Пскова», - подчеркнул лидер псковских «яблочников».

На его взгляд, это никак не повлияет на ситуацию в Пскове. «Это не окажет никакого влияния ни на экономическое, ни на бюджетное положение города, ни на взаимодействие города с другими муниципальными образованиями региона, поскольку система управления городом Псковом находится в политическом тупике, эффективность этого управления крайне низка, администрация города подконтрольна только администрации области и губернатору, а роль гордумы в управлении Псковом является унизительной». И кто будет главой города, избранным из числа депутатов гордумы, для жителей Пскова не имеет абсолютно никакого значения», - резюмировал Лев Шлосберг.