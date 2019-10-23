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Политика

Александр Козловский возглавит псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

24.10.2019 20:21|ПсковКомментариев: 7

Президиум генерального совета партии «Единая Россия» принял решение о согласовании кандидатуры исполняющего полномочия секретаря Псковского регионального отделения партии. Им стал депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Козловский. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе «ЕР» со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака.


Александр Козловский

Напомним, что с марта 2011 года секретарем Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» являлся председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. 


Александр Котов

Отметим, что президиум генсовета «Единой России» согласовал также кандидатуры еще 19 региональных отделений партии.

Так, принято решение согласовать кандидатуры высших должностных лиц субъектов РФ на должность исполняющих полномочия секретарей региональных отделений Партии: Мурата Кумпилова – Адыгейского, Радия Хабирова – Башкортостанского, Казбека Кокова – Кабардино-Балкарского, Айсена Николаева – Якутского, Олега Кожемяко – Приморского, Владимира Владимирова – Ставропольского, Александра Богомаза – Брянского, Игоря Васильева – Кировского, Андрея Чибиса – Мурманского, Глеба Никитина – Нижегородского, Андрея Травникова – Новосибирского, Дмитрия Азарова – Самарского и Михаила Развожаева – Севастопольского.

«Как вы знаете, в любом избирательном цикле одну из ведущих ролей играют высшие должностные лица наших субъектов. Кто-то сам выдвигается партией, кто-то возглавляет списки, мы вместе с губернаторами формируем программу развития региона и вместе с ними в следующем цикле ее реализуем. У наших коллег огромный опыт. У нас есть коллеги, которые ни один год возглавляют свои субъекты, есть те, кто совсем недавно избрались, а есть те, кому еще предстоит избраться (как Михаилу Развожаеву в 2020 году). Как нам кажется (и председатель партии об этом сказал), пришло время объединить усилия. Это честно и по отношению к нашим избирателям, это честно и по отношению к нашим коллегам-однопартийцам, которые работают на местах, на уровне местных политсоветов. Помимо этого, мы для губернаторов еще и дополнительный канал коммуникации. Действительно, это большой депутатский корпус – от поселковых советов до Государственной Думы. Это именно та опора для региональной власти, с которой можно реализовывать программы развития регионов», - заявил Андрей Турчак.

«Решение, безусловно, ответственное и очень важное. Дмитрий Анатольевич Медведев это решение поддержал и поручил вам рассмотреть эти кадровые вопросы», - добавил он.

Помимо этого, согласованы кандидатуры на должность исполняющих полномочия секретарей региональных отделений Партии: сенатора Татьяну Гигель – Республики Алтай, первого заместителя председателя правительства Республики Ингушетия Михаила Илезова – Ингушского, председателя парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова – Чеченского, члена палаты молодых законодателей при Совете Федерации Максима Иванова – Хабаровского, депутата Курской облдумы Валерия Мелихова – Курского, руководителя фракции «Единой России» в Новгородской облдуме Михаила Галахова – Новгородского.

Ранее председатель партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу глав регионов возглавить региональные отделения «Единой России». По его словам, партийные структуры станут реальной опорой для руководителей субъектов РФ и «помогут почувствовать настоящие потребности людей, выработать справедливые решения».

Источник: Псковская Лента Новостей
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