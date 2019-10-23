Политика

Состав комитетов и комиссий Псковской гордумы будет изменен

Комитет по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы на заседании 25 октября рассмотрел вопрос о внесении изменений в состав комитетов и комиссий гордумы и вынес рекомендацию включить данный вопрос в повестку ближайшей сессии, которая состоится 30 числа.

В частности, как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, новоиспеченный Дмитрий Пермяков будет включен в состав правового и бюджетного комитетов, а депутат Александр Тимофеев, который решил по собственному желанию сложить депутатские полномочия, будет исключен из состава бюджетного комитета и комитета по земельным вопросам.

Кроме того, комитет согласовал включение Дмитрия Пермякова в состав фракции «Яблока», а Галину Неваленную - в состав фракции «Единая Россия». Александра Тимофеева исключат из фракции КПРФ.