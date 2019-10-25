Политика

В октябре начнется процедура формирования нового состава Молодежного парламента

К рассмотрению на октябрьской сессии областного заксобрания подготовлен проект постановления «О формировании состава Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов на 2020 - 2022 годы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Двухлетний срок полномочий действующего состава Молодежного парламента оканчивается 1 января 2020 года. К этой дате согласно региональному законодательству необходимо определить 44 кандидатуры, которые войдут в коллегиальный совещательный и консультативный орган по вопросам государственной молодежной политики Псковской области.

Напомним, согласно утвержденному порядку формирования Молодежного парламента половину его состава (22 человека) делегируют региональные отделения политических партий, представленные в Собрании, пропорционально количеству фракционных мандатов.

Еще 22 персоналии избираются на конкурсной основе. Для проведения конкурса распоряжением Собрания создается организационный комитет и конкурсная комиссия. Этим же документом будут определены сроки начала и окончания конкурсных процедур.