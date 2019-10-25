Политика

Названы сроки новой волны отставок губернаторов

Обновление губернаторского корпуса состоится весной следующего года, однако нескольких глав регионов могут отправить в отставку уже в конце ноября - начале декабря, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

«Традиционной осенней серии отставок губернаторов может не быть: основная ротация произойдет весной 2020 года», - рассказали три человека, близких к Кремлю. - Это связано с тем, что нынешние руководители должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме».

Один из собеседников издания подтвердил, что «плановых отставок осенью пока не планируется», и напомнил о проблемах Александра Беглова, назначенного осенью 2018 года врио губернатора Санкт-Петербурга вместо Георгия Полтавченко. С декабря по февраль в городе были огромные проблемы с уборкой снега, сотни людей пострадали из-за гололеда, напоминает газета.

Еще один близкий к Кремлю человек ранее говорил изданию о резком сокращении срока, когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».

Отставки если и будут, то лишь пары губернаторов и, скорее всего, в конце ноября - начале декабря, заявил газете один из собеседников.

По данным издания, о том, что обсуждавшиеся ранее отставки ряда губернаторов, в частности Еврейской автономной (ЕАО) и Камчатской областей, могут перенести на более поздний срок, предположительно на весну, слышал и человек, близкий к полпредству президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Между тем на прошлой неделе начался комплексный аудит общественно-политической ситуации в регионах, где в 2020 году планируются выборы, сообщили газете два человека, близких к Кремлю. Решение об этом было принято на совещании у первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко.

Социологи, чиновники администрации, политтехнологи и политологи должны оценить избираемость губернаторов и расклады на выборах всех уровней, общие настроения населения, запрос на перемены. Впервые при Кириенко такой аудит провели в 2018 году, но это было уже после осенней серии отставок, в ходе которой сменились губернаторы в девяти регионах, а кадровые решения по итогам той проверки были приняты весной 2019 года, уточняет издание.

«В ряде регионов начался аудит, отставки если и будут, то по его итогам - а это не раньше конца ноября - начала декабря. Большая часть отставок будет весной», – приводит газета слова одного из собеседников, также отмечая, что, в частности, еще в этом году возможно увольнение архангельского губернатора Игоря Орлова.

Издание напоминает, что в 2020 году истекают полномочия глав 16 российских регионов. Близкие к Кремлю источники газеты говорили, что кроме глав Камчатки, Архангельской области и ЕАО под вопросом судьба Вениамина Кондратьева (Краснодарский край), Василия Голубева (Ростовская область), Михаила Игнатьева (Чувашия), Натальи Комаровой (Ханты-Мансийский округ), Анатолия Артамонова (Калужская область) и Сергея Левченко (Иркутская область).

Два человека, близких к Кремлю, добавляли, что весной 2020 года могут быть уволены и несколько губернаторов, чьи полномочия истекают в 2021 году, - чтобы разгрузить кампанию по выборам в Госдуму. В частности, среди возможных отставников назывались Сергей Гапликов (Коми), Вячеслав Битаров (Северная Осетия) и Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия). Один из собеседников не исключал, что это коснется и Сергея Морозова (Ульяновская область), хотя другой опровергал, указывая, что к нему хорошо относится Кириенко, пишут «Ведомости».