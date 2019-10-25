Политика

Администрация президента РФ проведет семинар для вице-губернаторов

Семинар по внутренней политике и решению социальных проблем в регионах для вице-губернаторов проведет администрация президента России, пишут «Известия».

«Наверняка мы услышим какие-то новые установки по работе с населением», - заявил изданию один из вице-губернаторов, пожелавший остаться неизвестным. Эксперты считают, что от чиновников ждут стабильности в регионах и отсутствия социально взрывоопасных ситуаций. При этом 2020 год станет репетицией федеральной кампании выборов в Госдуму-2021.

На прошлых совещаниях чиновникам рассказывали о важности коммуникации в соцсетях, а также об использовании программы инцидент-менеджмента. Она позволяет по пяти ключевым словам сортировать запросы населения, на которые власти должны дать ответ в течение суток.

Как сообщил «Известиям» источник, близкий к администрации президента, тема эффективного решения социальных проблем останется для Кремля приоритетной и в повестке 2020 года. Именно на это администрация президента будет обращать внимание при аудите регионов, где в следующем году пройдут губернаторские выборы.

«Если говорить о прямом аудите, который проводится сегодня, то главным его критерием, на мой взгляд, станет социальная стабильность, поддержка в регионах структур власти, начиная от президента и заканчивая местным уровнем, а также отсутствие социально взрывоопасных ситуаций», - рассказал президент российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. По его мнению, у администрации президента изменился взгляд на ротацию губернаторского корпуса, и массовых осенних отставок, как в предыдущие годы, не будет. «99% губернаторов замотивированы и понимают, чем им грозит невыполнение федеральных установок. Сейчас у них есть возможность себя проявить», - пояснил эксперт.