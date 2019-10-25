Политика

Председатель Гдовского районного Собрания Юлия Сагателян сложила полномочия

Сегодня, 29 октября, на сессии Гдовского районного Собрания Юлия Сагателян сложила полномочия председателя. Об этом стало известно из видео трансляции сессии районного Собрания, запущенной в социальных сетях в группе «Граждане Гдовского края».

В повестку дня сессии районного Собрания был внесен вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий председателя Юлии Сагателян. С соответствующим письмом к депутатам обратилась прокуратура – и районная, и областная. Основание: нарушение Юлей Сагателян антикоррупционного законодательства – предоставление недостоверной декларации о доходах и имуществе, сообщается в социальных сетях в группе «Граждане Гдовского края».

Информация проверена прокуратурой, и управлением по вопросам противодействия коррупции администрации Псковской области.

По словам, депутатов, еще до очередной сессии Юлия Сагателян написала заявление, чтобы покинуть пост спикера Собрания «по собственному желанию».

«Письмо из прокуратуры поступило депутатам еще перед прошлой сессией. Как следует из письма и.о. прокурора района Марии Кадыровой, законодательство не оставляло депутатам выбора: они должны были снять Сагателян с должности председателя в связи с утратой доверия и лишить ее депутатского мандата», - пишут в социальных сетях.

Новым председателем Гдовского районного Собрания избран представитель партии «Единая Россия» Константин Тарасов.