Политика

Олег Брячак: «Справедливая Россия» за 13 лет заработала большой авторитет, хоть и не может конкурировать с партией власти

Партия «Справедливая Россия» за 13 лет своего существования заработала достаточно большой авторитет, хоть и не может конкурировать с партией власти. Такое мнение высказал руководитель Псковского регионального отделения «Справедливой России», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, комментируя сегодняшние позиции «эсеров».

«Безусловно, за эти годы наша партия на федеральном уровне и в регионах заработала достаточно большой авторитет. Понятно, что в нынешней политической системе и в нынешнем политическом пространстве она не может конкурировать с партией власти, у которой есть и административные ресурсы, и возможности гораздо шире, чем у таких партий как «Справедливая Россия». Однако у нашей партии абсолютно социальная платформа», - отметил гость студии.

По словам Олега Брячака, «Справедливая Россия», как и прежде, делает упор на поддержку простых граждан. «Мы всегда позиционировались как партия народа, а не как партия власти. Поэтому мнение о том, что «Справедливая Россия» является подпоркой «Единой России», ошибочно», - заявил лидер псковских «эсеров».

Также он добавил, что «Справедливая Россия» всегда готова к конструктивному диалогу и на региональном, и на федеральном уровне, и при этом не боится критиковать. «Наше отличие в том, что мы не боимся критиковать, открыто выступаем против пенсионной реформы, против существующих тарифов ЖКХ», - подчеркнул Олег Брячак, напомнив, что «справедливороссы» предлагают и в Госдуме, и в областном Собрании законопроекты, которые, в случае принятия, реально работали бы на улучшение жизни граждан. Так, только на счету самого Олега Брячака уже более 60 законодательных инициатив, которые он направлял в региональный парламент напрямую, будучи депутатом областного Собрания, а впоследствии через Псковскую гордуму.