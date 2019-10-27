Политика

Олег Брячак: Не знаю, сколько нам добавят объединения с другими партиями, но точно не убавят

«Не знаю, сколько «Справедливой России» добавят объединения с другими партиями, но точно не убавят», - такое мнение высказал руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По его словам, вопрос объединения «справедливороссов» с партией «Родина» и «Партией пенсионеров» пока еще актуален. «На эту осень был запланирован съезд в Москве, на котором мы, руководители региональных отделений, ожидаем какого-то решения от руководства. Не могу прогнозировать, каким оно будет - руководству виднее. Но сами разговоры и попытки переговоров говорят о том, что «Справедливая Россия» усиливает свои позиции и будет расти», - отметил Олег Брячак.

При этом он не согласился с высказываниями «некоторых конкурентов о том, что "Справедливая Россия" уже не растет». «Мы видим, что ни с ЛДПР не планируют объединяться, ни с КПРФ, а со «Справедливой Россией» планируют. Не знаю, сколько нам добавят такие объединения. Но не убавят точно. Надеюсь, к нам примкнут и другие политические силы, и кампания по выборам в Госдуму в 2021 году пройдет для нашей партии уже более успешно», - заключил лидер псковских «справедливороссов».