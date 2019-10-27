Дмитрию Пермякову вручили атрибуты депутата Псковской городской Думы. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 30-й сессии гордумы.
Удостоверение и значок депутата ему вручила и.п. главы города Пскова Елена Полонская.
Напомним, Дмитрий Пермяков получил депутатский мандат, ставший вакантным после перехода депутата гордумы по единому избирательному округу от партии «Яблока» Артура Гайдука в Псковское областное Собрание.
Елена Полонская поздравила новоиспеченного депутата с вступлением в гордуму и пожелала ему успехов.