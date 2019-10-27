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Политика

Избирательные комиссии в Псковский области намерены наделить статусом юридического лица

30.10.2019 11:51|ПсковКомментариев: 0

Наделить все территориальные избирательные комиссии статусом юридического лица предлагает региональный Избирком. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 30 октября, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов в ходе доклада по проекту закона сообщил, что в настоящее время в регионе создано 26 территориальных избирательных комиссий и только 10 из них являются юридическими лицами. Во всех субъектах РФ, входящих в Северо-Западный федеральный округ, за исключением двух, включая Псковскую область, все председатели территориальных избирательных комиссий уже работают на постоянной основе.

«Необходимость придания территориальным избирательным комиссиям статуса юридического лица и перевода их председателей на штатную основу обусловлена усложнением избирательных процессов, увеличением объема функций и задач, возлагаемых на них. Кроме того, в связи с отсутствием на территории Псковской области избирательных комиссий муниципальных образований, территориальные комиссии совмещают полномочия избирательных комиссий муниципальных районов, городских округов и поселений», - пояснил Михаил Иванов.

В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что он разработан Избирательной комиссией во исполнение решения рабочей группы при администрации президента РФ по вопросам совершенствования избирательного законодательства и процесса, а также рекомендаций ЦИК России о переводе председателей территориальных избирательных комиссий на постоянную (штатную) основу.

Депутаты в рамках заседания бюджетного комитета поддержали законопроект. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии регионального парламента - завтра, 31 октября.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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