Политика

Избирательные комиссии в Псковский области намерены наделить статусом юридического лица

Наделить все территориальные избирательные комиссии статусом юридического лица предлагает региональный Избирком. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 30 октября, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов в ходе доклада по проекту закона сообщил, что в настоящее время в регионе создано 26 территориальных избирательных комиссий и только 10 из них являются юридическими лицами. Во всех субъектах РФ, входящих в Северо-Западный федеральный округ, за исключением двух, включая Псковскую область, все председатели территориальных избирательных комиссий уже работают на постоянной основе.

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«Необходимость придания территориальным избирательным комиссиям статуса юридического лица и перевода их председателей на штатную основу обусловлена усложнением избирательных процессов, увеличением объема функций и задач, возлагаемых на них. Кроме того, в связи с отсутствием на территории Псковской области избирательных комиссий муниципальных образований, территориальные комиссии совмещают полномочия избирательных комиссий муниципальных районов, городских округов и поселений», - пояснил Михаил Иванов.

В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что он разработан Избирательной комиссией во исполнение решения рабочей группы при администрации президента РФ по вопросам совершенствования избирательного законодательства и процесса, а также рекомендаций ЦИК России о переводе председателей территориальных избирательных комиссий на постоянную (штатную) основу.

Депутаты в рамках заседания бюджетного комитета поддержали законопроект. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии регионального парламента - завтра, 31 октября.