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Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

30.10.2019 13:02|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Накануне 36-й сессия Псковского областного Собрания депутатов ведущий программы «Дом Советов», главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Максим Костиков обсудит с Александром Котовым деятельность регионального парламента, старт нового политического сезона и актуальные вопросы общественно-политической жизни региона.

Вопросы Александру Котову можно задать по телефону 56-73-72.

Теги: #эхо москвы в пскове #Единая Россия #Дом Советов
Источник: Псковская Лента Новостей
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