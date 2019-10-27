Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дом Советов», которая в эти начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.
Накануне 36-й сессия Псковского областного Собрания депутатов ведущий программы «Дом Советов», главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Максим Костиков обсудит с Александром Котовым деятельность регионального парламента, старт нового политического сезона и актуальные вопросы общественно-политической жизни региона.
Вопросы Александру Котову можно задать по телефону 56-73-72.