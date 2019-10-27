Политика

Артур Гайдук зарегистрирован как депутат шестого созыва Псковского областного Собрания

Врач скорой помощи Артур Гайдук зарегистрирован как депутат Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному округу №2, выдвинутый партией «Яблоко». Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов.

Напомним, врач скорой помощи Артур Гайдук, ранее избранный в гордуму по единому избирательному округу, 8 сентября выиграл довыборы депутата Псковского областного Собрания по округу №2, заняв вакантное место, освободившееся после сложения полномочий Яна Лузина. Он получил более 40% голосов избирателей.

Высвободившийся после ухода Гайдука мандат депутата гордумы от партии «Яблоко» будет передан заместителю председателя Псковского регионального отделения партии Дмитрию Пермякову.