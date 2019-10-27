Политика

Александр Котов: Мой уход с поста секретаря реготделения «Единой России» не скажется на работе в областном Собрании

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов убежден, что его уход с поста секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» не скажется на работе в качестве спикера регионального парламента. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Полностью отойти от партийной принадлежности невозможно. Положа руку на сердце, должен признать, что я все равно буду поддерживать инициативы, принятые парламентским большинством - фракцией «Единая Россия». Это (уход с поста секретаря регионального отделения партии — ред.) никак не должно накладывать отпечаток на мою работу как председателя Псковского областного Собрания. Коллеги доверили мне организационную работу, доверили возглавлять этот коллегиальный орган, и я должен равноценно относится ко всем депутатам, независимо от их партийной принадлежности. До этих пор у меня это получалось, по крайней мере замечаний на этот счет ни от кого не слышал».

Также Александр Котов отметил, что на протяжении всего времени на посту спикера областного Собрания он «старался четко выдерживать правила, предоставлять слово каждому депутату и одинаково ко всем относиться».

Кроме того, гость студии добавил, что с уходом с поста секретаря регионального отделения партии у него появится больше времени на депутатскую деятельность, в частности, на рабочие выезды на избирательный округ.