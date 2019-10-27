Политика

Михаил Иванов объяснил, зачем тратить свыше 11 млн рублей ежегодно на избирательные комиссии в Псковской области

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания поддержал законопроект Избирательной комиссии региона о наделении территориальных избирательных комиссий (ТИК) статусом юридического лица и переводе их председателей на штатную основу, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

При этом в ходе обсуждения законопроекта у депутатов возник вопрос, почему администрация Псковской области решила тратить серьезные денежные средства на закон об избирательных комиссиях, если нужно решать и другие серьезные проблемы в регионе, на которые можно было бы выделить заложенные в проекте закона средства – свыше 11 млн рублей ежегодно.

Председатель избиркома Псковской области Михаил Иванов ответил, что избирательные процессы усложняются из года в год, также как и функции и задачи ТИКов, постоянно меняется профильное законодательство, что необходимо учитывать. Помимо этого, в Псковской области отсутствуют избирательные комиссии муниципальных образований, городских округов и поселений, поэтому ТИКи совмещают их полномочия.

Что касается перевода председателей территориальных избирательных комиссий на постоянную (штатную) основу, то это была рекомендация ЦИК России, уточнил Михаил Иванов.

Он подтвердил, что реализация законопроекта будет обеспечивается бюджетом Псковской области - ежегодно потребуется 11 млн 941 тыс. рублей.

«Мы работаем не 3-4 месяца в году. Не только на выборах. Необходимо решать вопросы по умершим гражданам, которые до сих пор числятся в списках избирателей. Кроме того, внедряются новые технологии и этот процесс будет расширяться, нам людей нужно готовить к работе на таких цифровых участках», - заявил Михаил Иванов.

Отметим, что в настоящее время в Псковской области функционируют 26 территориальных избирательных комиссий, только 10 из них являются юридическими лицами. Председатели ТИКов не работают на постоянной основе, в отличие от других субъектов СЗФО.

Отметим, что ранее проект закона поддержал парламентский комитет по бюджету, налогам и финансовой политике. Окончательное решение депутаты примут завтра, 31 октября, на очередной сессии Псковского областного Собрания.