Политика

Очередной антикоррупционный закон намерены принять в Псковской области

Доходы граждан уменьшаются, а контроль за ними все ужесточается и ужесточается. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов в ходе обсуждения проекта закона «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Псковской области, и лицами, замещающими государственные должности Псковской области, гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей в расположенных на территории Псковской области муниципальных образованиях, и лицами, замещающими данные муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект закона обсуждался сегодня, 30 октября, на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению.

«Очень много времени и денег тратится на антикоррупционные законы. Каждый год мы выдумываем новые. Мы что - год назад настолько тупее были, что до этого не додумались», - эмоционально высказался Алексей Севастьянов.

В правовом комитете регионального парламента в ответ отметили, что областные законы должны соответствовать федеральному законодательству. «Если этого не сделать, то прокуратура будет иметь право подать в суд», - пояснили юристы.

Отметим, что представленный проект закона разработан для приведения областного законодательства федеральному, в котором упрощен порядок декларирования доходов депутатами представительных органов сельских поселений, осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе.

Законом установлено, что указанные лица предоставляют сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супругов) и несовершеннолетних детей за каждый предшествующий год, в случае совершения сделок по приобретению земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

В случае если в течение отчетного периода указанные сделки не совершались, лицо сообщает об этом высшему должностному лицу субъекта РФ в порядке, установленном региональным законом.