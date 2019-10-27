Политика

Фракция «Единой России» в Псковском областном Собрании удовлетворила заявление Всеволода Козловского о выходе из ее состава

Вопрос о выводе депутата Всеволода Козловского из состава фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании рассмотрен 30 октября. На заседании фракции удовлетворено соответствующее заявление парламентария - коллеги проголосовали «за». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, окончательное решение будет принято на сессии Псковского областного Собрания 31 октября.



Руководитель фракции «Единой России» Виктор Антонов отметил, что все депутаты входят во фракцию по собственному желанию и заявлению и свободны таким же образом из нее выйти.



Сам Всеволод Козловский на заседании фракции не присутствовал, однако, по словам Виктора Антонова, передал, что относится к коллегам с уважением и благодарит их за плодотворную работу.