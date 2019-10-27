Политика

Александр Козловский встретился с фракцией «Единой России» в областном Собрании

И. п. секретаря Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский принял участие в заседании фракции партии в областном Собрании. Парламентарии собрались накануне сессии, 30 октября, чтобы обсудить рабочие вопросы, сообщили Псковской Ленте новостей в региональном отделении партии.

«Считаю, что Александр Николаевич человек достаточно опытный. Был нашим коллегой, работал в Псковском областном Собрании депутатов, позже получил хороший процент на выборах депутата Государственной Думы. Он не только сам проходил избирательные кампании, но и организовывал их. Активно работает в наших федеральных партийных органах», - сказал председатель ПОСД, член фракции «Единой России» Александр Котов.

Он отметил, что в повестку предстоящей 6 ноября партийной конференции будет включен вопрос об избрании секретаря регионального отделения «Единой России», и обратился к коллегам-однопартийцам с просьбой поддержать кандидатуру Александра Козловского, объединиться и вместе работать на результат.

«Мое согласие не для того, чтобы произвести революцию, а чтобы соблюдать преемственность. Я надеюсь, что мы выстроим совместную и слаженную партийную работу, если конференция подтвердит мои полномочия. Нам предстоят большие избирательные кампании, и мы должны подойти к ним подготовленными», - подчеркнул Александр Козловский.