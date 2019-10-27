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Политика

Всех председателей территориальных избирательных комиссий Псковской области введут в штат

31.10.2019 14:30|ПсковКомментариев: 0

Все территориальные избирательные комиссии Псковской области наделят статусом юридического лица по предложению регионального избиркома. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий закон принят сегодня, 31 октября, на 36-й сессии регионального парламента в двух чтениях.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Михаил Иванов в ходе доклада по проекту закона сообщил, что в настоящее время в регионе создано 26 территориальных избирательных комиссий и только 10 из них являются юридическими лицами. Во всех субъектах РФ, входящих в Северо-Западный федеральный округ, за исключением двух, включая Псковскую область, все председатели территориальных избирательных комиссий уже работают на постоянной основе.

«Необходимость придания территориальным избирательным комиссиям статуса юридического лица и перевода их председателей на штатную основу обусловлена усложнением избирательных процессов, увеличением объема функций и задач, возлагаемых на них. Кроме того, внедряются новые технологии, системы цифрового голосования, что повлияет на явку и прозрачность системы выборов. Для работы в таких условиях необходима подготовка сотрудников ТИКов», - пояснил Михаил Иванов.

Он уточнил, что обсуждаемый проект закона разработан Избирательной комиссией во исполнение решения рабочей группы при администрации президента РФ по вопросам совершенствования избирательного законодательства и процесса, а также рекомендаций ЦИК России о переводе председателей территориальных избирательных комиссий на постоянную (штатную) основу. «Среди регионов СЗФО только два региона имеют председателей, работающих не на штатной основе – Псковская и Архангельские области», - добавил Михаил Иванов.

Реализация законопроекта будет обеспечивается бюджетом Псковской области - ежегодно потребуется 11 млн 941 тыс. рублей.  
Депутат Анатолий Копосов (КПРФ) поинтересовался, какие меры приняты, чтобы в предстоящих больших кампаний не было инцидентов по приему документов от кандидатов. Михаил Иванов в ответ заверил, что с председателями проводится большая работа в этом направлении, а также отметил, что кандидаты могут защищать свои интересы и свое видение закона в судебных органах. 
Анатолий Копосов выступил с критикой работы сотрудников ТИК региона, заявив, что они допускают слишком много нарушений.
В свою очередь лидер фракции ЛДПР Антон Минаков удивился, что внедрение цифровых технологий повлечет за собой увеличение расходов, тогда как, по его мнению, новые технологии, наоборот, должны их сокращать. 

По результатам голосования закон принят в двух чтениях при 29 – за, 11 – против и 4 не голосовавших.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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