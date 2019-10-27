Политика

Турчак сохранил позиции в рейтинге влияния 100 ведущих политиков России

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак сохранил 36-е место в рейтинге влияния ста ведущих политиков страны по итогам октября. Результаты очередного исследования опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Как и прежде, Андрей Турчак входит в группу «Сильное влияние» (его средний балл, полученный от экспертов, - 5,28).

Лидером рейтинга традиционно остается президент Владимир Путин.

Напомним, экспертный опрос, на результатах которого составляется рейтинг ста самых влиятельных политиков страны, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие политологи, политтехнологи, медиаэксперты, представители политических партий.

Экспертам задается следующий вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние в администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ следующих российских политиков?»

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния 100 российских политиков лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «Очень сильное влияние» (1–20), «Сильное влияние» (21–50), «Среднее влияние» (51–100).