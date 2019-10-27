Политика

В Псковской области избраны секретари трех районных отделений «Единой России»

В трех районах Псковской области сменились секретари местных отделений партии «Единая Россия». Они избраны на конференциях большинством голосов на альтернативной основе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе реготделения партии.

Руководить Печорским и Усвятским местными отделениями партии будут главы районов - Дмитрий Сопотов и Дмитрий Петров соответственно. Отделение «Единой России» в Пустошке возглавит председатель районного Собрания депутатов Дмитрий Зарембо.

«Секретарями районных отделений Партии стали авторитетные и ответственные люди. Уверен, что они достойно справятся с большой и серьезной работой на местах», - отметил руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Андрей Карпов.